AI ger fart åt finansvärlden – men hur länge håller det?

En ny rapport från det brittiska bolaget Xero visar att AI redan har förändrat arbetssättet för landets ekonomer och bokförare. Nästan hälften av dem använder AI minst en gång i veckan – ofta tre timmar per dag.

Resultatet?

Arbetsuppgifter går upp till 31 procent snabbare att utföra, vilket i genomsnitt frigör 19 timmar varje vecka per medarbetare.

För branschen som helhet betyder det mycket pengar. Enligt Xero har AI-användningen bidragit till ökade vinster på motsvarande drygt 4,7 miljarder kronor för brittiska revisionsfirmor, och ytterligare cirka 140 miljarder kronor i extra bidrag till Englands BNP.

Färre misstag och tydligare kommunikation

Förutom tidsbesparingarna märks också en tydlig kvalitetsförbättring. Drygt hälften av de tillfrågade uppger att de gör färre fel i kundarbetet, medan en tredjedel säger att de kommunicerar snabbare och mer begripligt med sina kunder.

AI hjälper till att analysera data, skapa rapporter och identifiera avvikelser på sekunder – sådant som tidigare krävde både tid och erfarenhet.

Det gör att även mindre byråer kan leverera mer avancerade tjänster.