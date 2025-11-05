Realtid
Realtid.se
IT & tech

AI ger fart åt finansvärlden – men hur länge håller det?

AI förenklar arbetet i finansvärlden och frigör rätt många timmar för varje enskild anställd. (Foto: Sean Pollock och Getty Images on Unsplash)
AI förenklar arbetet i finansvärlden och frigör rätt många timmar för varje enskild anställd. (Foto: Sean Pollock och Getty Images on Unsplash)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Artificiell intelligens har snabbt blivit en självklar del av finansbranschen, men frågan är hur länge framgången håller i sig.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

En ny rapport från det brittiska bolaget Xero visar att AI redan har förändrat arbetssättet för landets ekonomer och bokförare. Nästan hälften av dem använder AI minst en gång i veckan – ofta tre timmar per dag.

Resultatet?

Arbetsuppgifter går upp till 31 procent snabbare att utföra, vilket i genomsnitt frigör 19 timmar varje vecka per medarbetare.

För branschen som helhet betyder det mycket pengar. Enligt Xero har AI-användningen bidragit till ökade vinster på motsvarande drygt 4,7 miljarder kronor för brittiska revisionsfirmor, och ytterligare cirka 140 miljarder kronor i extra bidrag till Englands BNP.

Cyberchef avslöjad – sålde västlig spionteknik till Ryssland

En toppchef inom amerikansk försvarsindustri har erkänt att han sålt hemliga hackverktyg till en rysk kontakt.

Färre misstag och tydligare kommunikation

Förutom tidsbesparingarna märks också en tydlig kvalitetsförbättring. Drygt hälften av de tillfrågade uppger att de gör färre fel i kundarbetet, medan en tredjedel säger att de kommunicerar snabbare och mer begripligt med sina kunder.

AI hjälper till att analysera data, skapa rapporter och identifiera avvikelser på sekunder – sådant som tidigare krävde både tid och erfarenhet.

ANNONS

Det gör att även mindre byråer kan leverera mer avancerade tjänster.

ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Nya roller i gamla yrken

Ett oväntat resultat är att AI också förändrar vem som anställs.

En majoritet av byråerna – 76 procent – uppger att tekniken påverkat deras rekryteringsstrategi. Hela 62 procent har börjat anställa personer utan traditionell ekonomibakgrund, eftersom AI gör det lättare för fler att bidra med värde.

Stuart Miller, forskningschef på Xero, menar att utvecklingen kan lösa branschens kompetensbrist.

”AI kommer att förstärka människans potential och höja rådgivningsnivån i hela branschen”, säger han.

Cyberexperter anklagas för egna ransomware-attacker

Två säkerhetsspecialister misstänks ha utnyttjat sina positioner för att attackera företag de själva skulle skydda.

Nya möjligheter – och nya utmaningar

ANNONS

Men alla är inte helt bekväma med utvecklingen. Bristen på utbildning och erfarenhet anges som de största hindren, med 36 procent respektive 32 procent av firmorna som känner sig otillräckligt rustade.

I snitt lägger en byrå motsvarande cirka 23 000 kronor per år på AI-verktyg och utbildning – en kostnad som snabbt kan växa i takt med användningen.

Branschorganisationen ACCA varnar för att de företag som väntar för länge riskerar att hamna på efterkälken. Deras råd är tydligt: ta till sig tekniken tidigt, men med en tydlig strategi för både etik och utbildning.

Framtiden för AI i finansvärlden

AI:s intåg i finanssektorn har onekligen gjort arbetet snabbare och mer tillgängligt. Samtidigt väcks frågan om vad som händer när tekniken utvecklas ännu snabbare än människorna som ska hantera den.

För tillfället är det människan och maskinen tillsammans som skapar framgång – men hur länge den balansen håller återstår att se.

Shopify ser kraftig ökning av AI-driven handel

AI-trafik till Shopifys butiker har ökat sju gånger sedan januari, medan köp via AI har stigit elva gånger.

Missa inte:

ANNONS

Hemliga kodordet som kan skydda mot AI-bedragare. News 55

Spotify bättre än väntat – vinstlyft 28 procent. E55

Så spårar Google dig dygnet runt – utan att du kan säga nej. Realtid

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIArtificiell intelligensFinansFInans-it
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS