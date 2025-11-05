Artificiell intelligens har snabbt blivit en självklar del av finansbranschen, men frågan är hur länge framgången håller i sig.
AI ger fart åt finansvärlden – men hur länge håller det?
En ny rapport från det brittiska bolaget Xero visar att AI redan har förändrat arbetssättet för landets ekonomer och bokförare. Nästan hälften av dem använder AI minst en gång i veckan – ofta tre timmar per dag.
Resultatet?
Arbetsuppgifter går upp till 31 procent snabbare att utföra, vilket i genomsnitt frigör 19 timmar varje vecka per medarbetare.
För branschen som helhet betyder det mycket pengar. Enligt Xero har AI-användningen bidragit till ökade vinster på motsvarande drygt 4,7 miljarder kronor för brittiska revisionsfirmor, och ytterligare cirka 140 miljarder kronor i extra bidrag till Englands BNP.
Färre misstag och tydligare kommunikation
Förutom tidsbesparingarna märks också en tydlig kvalitetsförbättring. Drygt hälften av de tillfrågade uppger att de gör färre fel i kundarbetet, medan en tredjedel säger att de kommunicerar snabbare och mer begripligt med sina kunder.
AI hjälper till att analysera data, skapa rapporter och identifiera avvikelser på sekunder – sådant som tidigare krävde både tid och erfarenhet.
Det gör att även mindre byråer kan leverera mer avancerade tjänster.
Nya roller i gamla yrken
Ett oväntat resultat är att AI också förändrar vem som anställs.
En majoritet av byråerna – 76 procent – uppger att tekniken påverkat deras rekryteringsstrategi. Hela 62 procent har börjat anställa personer utan traditionell ekonomibakgrund, eftersom AI gör det lättare för fler att bidra med värde.
Stuart Miller, forskningschef på Xero, menar att utvecklingen kan lösa branschens kompetensbrist.
”AI kommer att förstärka människans potential och höja rådgivningsnivån i hela branschen”, säger han.
Nya möjligheter – och nya utmaningar
Men alla är inte helt bekväma med utvecklingen. Bristen på utbildning och erfarenhet anges som de största hindren, med 36 procent respektive 32 procent av firmorna som känner sig otillräckligt rustade.
I snitt lägger en byrå motsvarande cirka 23 000 kronor per år på AI-verktyg och utbildning – en kostnad som snabbt kan växa i takt med användningen.
Branschorganisationen ACCA varnar för att de företag som väntar för länge riskerar att hamna på efterkälken. Deras råd är tydligt: ta till sig tekniken tidigt, men med en tydlig strategi för både etik och utbildning.
Framtiden för AI i finansvärlden
AI:s intåg i finanssektorn har onekligen gjort arbetet snabbare och mer tillgängligt. Samtidigt väcks frågan om vad som händer när tekniken utvecklas ännu snabbare än människorna som ska hantera den.
För tillfället är det människan och maskinen tillsammans som skapar framgång – men hur länge den balansen håller återstår att se.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
