Misstagen du bör undvika vid en löneförhandling

Karriär & ledarskap

Hemligheten bakom Hestras framgång: "Alltid öppna dörrar"

Med en unik balans mellan tradition och innovation, och en stark företagskultur som byggts upp av familjen Magnusson, kan Hestra ta hem regionpriset i EY Entrepreneur of The Year. Hestra, det anrika familjeföretaget som satt en hel kommun på världskartan, har gått från en lokal aktör till en global spelare inom premiumhandskar. Under ledning av …