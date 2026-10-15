Toppjurister lämnar storbyråerna för AI-byråer

De amerikanska storbyråerna tappar seniora jurister till en ny sorts konkurrent. Det framgår av en kartläggning från Reuters som publicerades sent på onsdagen.

Ett exempel är Leon Johnson. Han var senast delägare på Goodwin i San Francisco och dessförinnan på Kirkland & Ellis, och går nu till Omnilex, en AI-byrå från Zürich, där han blir managing partner med ansvar för den amerikanska verksamheten, enligt Artificial Lawyer.

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Affärsmodellen bygger på AI-stött juridiskt arbete och fasta projektpriser, i stället för den traditionella timdebiteringen.

AI förbereder – juristen skriver under

Johnson beskriver ett upplägg där AI tar fram arbetet som juristen sedan granskar och signerar. Det första fokuset i USA är bolagsstyrning för startups, riskkapitalfinansieringar och kommersiella avtal.

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Omnilex började som ett verktyg för juridisk research. Bolaget grundades 2023 och tog i november i fjol in 4,5 miljoner dollar i en såddrunda. I dag profilerar sig byrån mot finans- och försäkringssektorn och uppger sig ha över 150 organisationer som kunder, bland dem Swatch Group, Deloitte och Bayer.

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Johnson är inte ensam. Enligt Reuters listar en branschförteckning nu minst 60 AI-inriktade juridiska byråer, även om alla inte själva använder beteckningen AI-native.