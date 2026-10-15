Erfarna delägare från amerikanska elitbyråer går över till AI-drivna konkurrenter som tar betalt per projekt i stället för per timme. Samtidigt testar svensk affärsjuridik egna vägar bort från den gamla modellen.
Toppjurister lämnar storbyråerna för AI-byråer
De amerikanska storbyråerna tappar seniora jurister till en ny sorts konkurrent. Det framgår av en kartläggning från Reuters som publicerades sent på onsdagen.
Ett exempel är Leon Johnson. Han var senast delägare på Goodwin i San Francisco och dessförinnan på Kirkland & Ellis, och går nu till Omnilex, en AI-byrå från Zürich, där han blir managing partner med ansvar för den amerikanska verksamheten, enligt Artificial Lawyer.
Missa inte: Stress, sprit och spel – ny studie visar varannan advokats baksida. Realtid
Affärsmodellen bygger på AI-stött juridiskt arbete och fasta projektpriser, i stället för den traditionella timdebiteringen.
AI förbereder – juristen skriver under
Johnson beskriver ett upplägg där AI tar fram arbetet som juristen sedan granskar och signerar. Det första fokuset i USA är bolagsstyrning för startups, riskkapitalfinansieringar och kommersiella avtal.
Läs även: Hackare fick Metas egen AI att lämna ut Instagramkonton. Dagens PS
Omnilex började som ett verktyg för juridisk research. Bolaget grundades 2023 och tog i november i fjol in 4,5 miljoner dollar i en såddrunda. I dag profilerar sig byrån mot finans- och försäkringssektorn och uppger sig ha över 150 organisationer som kunder, bland dem Swatch Group, Deloitte och Bayer.
Johnson är inte ensam. Enligt Reuters listar en branschförteckning nu minst 60 AI-inriktade juridiska byråer, även om alla inte själva använder beteckningen AI-native.
Kunderna vill se det på fakturan
Flytten sker samtidigt som trycket på timmodellen ökar. Realtid har tidigare rapporterat att Goldman Sachs, Morgan Stanley och Citi börjat kräva lägre arvoden av sina juridiska rådgivare när AI gör rutinarbetet snabbare, så kallad AI-rabatt.
Missa inte: Österrikes domare lägger ner arbetet – drunknar i AI. Realtid
Även i Sverige har tekniken slagit igenom. 89 procent av delägarna på svenska byråer uppger att byrån i någon mån använder AI i juridiskt arbete, upp från 70 procent året innan, enligt Dagens PS.
Liknande utveckling i Sverige
Utvecklingen har en tydlig svensk motsvarighet i AGRD Partners. Gruppen bildades av sex byråer, Allié, Born, Morris Law, Next, Synch och TM & Partners, med runt 250 medarbetare på åtta kontor, enligt Legal Futures. Majoritetsägare är det danska riskkapitalbolaget Axcels fond Axcel VII.
Satsningen leds av Vinges tidigare verkställande partner Maria-Pia Hope och motiveras av behovet av investeringar i AI och teknik, enligt Affärsvärlden.
Eftersom advokatbyråer inte får ägas externt tvingades omkring 130 advokater lämna samfundet och sina titlar. Sedan dess har gruppen vuxit, bland annat genom att Setterwalls Malmökontor lämnade byrån och blev Ascente Law inom AGRD.
Advokatsamfundet har nu tillsatt en arbetsgrupp som leds av samfundets vice ordförande Emil Andersson på Delphi. Enligt tidningen Advokaten ska gruppen bland annat granska värdebaserad prissättning och advokatbyråernas möjligheter att sälja AI-tjänster.