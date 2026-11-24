Att samla ihop pengar i filmbranschen kan vara svårt. För några filmproduktioner blev det ännu jobbigare när revisorn visade sig leva lyxliv på dem.
Filmrevisor stal 16 miljoner – satte pengarna på kontot ”Fun Fun Fun”
Den amerikanske revisorn Joshua Mandel har dömts till 41 månaders fängelse efter att ha förskingrat närmare 1,75 miljoner dollar, motsvarande omkring 16 miljoner kronor, från 17 indie-filmbolag.
Mandel erkände sig i februari skyldig till sex fall av elektroniskt bedrägeri.
Brotten begicks mellan 2019 och 2023, då han ansvarade för kassaflöden, löneutbetalningar och andra utgifter hos flera mindre filmproduktioner.
Levde ett glamoröst liv
Enligt åklagarna använde Mandel pengarna för att finansiera en extravagant livsstil. Bland annat spenderade han över 129 000 dollar på en person som han träffat via en så kallad sugar daddy-sajt, rapporterar The Wrap.
Därutöver gick mer än 12 000 dollar till produkter från Louis Vuitton och över 24 000 dollar till hotell och nattklubbar i Las Vegas.
För att genomföra bedrägerierna förde Mandel över pengar från olika filmproduktioner till ett konto som han döpte till ”Fun, Fun, Fun”.
Han försökte därefter dölja transaktionerna genom att använda pengar från en films budget för att täcka utgifter i andra produktioner.
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Behöver betala tillbaka pengar
Totalt drabbades 17 produktionsbolag under perioden. Enligt åklagarna uppgick de faktiska förlusterna till närmare 2 miljoner dollar, enligt Deadline.
Bedrägerierna fick även konsekvenser för de drabbade filmernas möjligheter att nå ut till publiken. En av de drabbade produktionerna fick enligt åklagarna svårt att slutföra efterarbetet, däribland klippning, ljudläggning och marknadsföring.
Förseningen ledde till att filmen missade viktiga festivaldeadlines och inte genererade några ekonomiska intäkter.
Utöver fängelsestraffet har Mandel ålagts att betala tillbaka 1 747 935 dollar, motsvarande omkring 16 miljoner kronor.
Mandel drev det Los Angeles-baserade bolaget First J Productions, som hade sitt säte i Woodland Hills. Han ansvarade under flera år för ekonomihanteringen i ett antal oberoende filmproduktioner.
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