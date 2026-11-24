Den amerikanske revisorn Joshua Mandel har dömts till 41 månaders fängelse efter att ha förskingrat närmare 1,75 miljoner dollar, motsvarande omkring 16 miljoner kronor, från 17 indie-filmbolag.

Mandel erkände sig i februari skyldig till sex fall av elektroniskt bedrägeri.

Brotten begicks mellan 2019 och 2023, då han ansvarade för kassaflöden, löneutbetalningar och andra utgifter hos flera mindre filmproduktioner.

Levde ett glamoröst liv

Enligt åklagarna använde Mandel pengarna för att finansiera en extravagant livsstil. Bland annat spenderade han över 129 000 dollar på en person som han träffat via en så kallad sugar daddy-sajt, rapporterar The Wrap.

Därutöver gick mer än 12 000 dollar till produkter från Louis Vuitton och över 24 000 dollar till hotell och nattklubbar i Las Vegas.

För att genomföra bedrägerierna förde Mandel över pengar från olika filmproduktioner till ett konto som han döpte till ”Fun, Fun, Fun”.

Han försökte därefter dölja transaktionerna genom att använda pengar från en films budget för att täcka utgifter i andra produktioner.

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