Storbankerna kräver AI-rabatt av advokatbyråerna

Enligt Financial Times har de tre Wall Street-bankerna meddelat advokatbyråerna att deras räkningar bör sjunka eftersom tekniken gjort rutinarbetet snabbare. Goldman Sachs ska ha frågat byråerna hur mycket AI sparar åt dem.

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Det är ett skifte i vem som driver frågan. Hittills har debatten om timarvodets framtid till stor del förts av branschen själv. Nu formuleras kravet av de största köparna, i inköpsprocessen.

Mönstret syns bredare. Enligt en genomgång från Thomson Reuters har uttryckliga ”AI-rabatter” börjat skrivas in i panelöversyner och upphandlingar under 2026, samtidigt som 64 procent av bolagsjuristerna uppger att de planerar att ta hem mer arbete internt, och göra det med AI själva i stället för att betala externa rådgivare för samma sak.

Vissa klienter begär numera transparens på radnivå i fakturan: användes AI på uppgiften, och vad sparade det i tid och pengar?

Den svenska modellen vilar på samma hävstång

Någon motsvarande offentlig kravställning från svenska storbanker finns ännu inte dokumenterad. Men strukturen som pressas är densamma.

Realtid har tidigare beskrivit hur affärsmodellen bygger på just den hävstång som AI angriper dären partner fakturerar 7 000–9 000 kronor i timmen med flera biträdande jurister under sig som kostar en bråkdel.

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Delphipartnern Agnes Hammarstrand har kallat modellen förlegad och förespråkar i stället abonnemang med fast månadsavgift.

Olle Flygt, tidigare partner på både Vinge och Mannheimer Swartling, har till Realtid sagt att han inte tror att den nuvarande modellen lever särskilt länge till. ”Jag tycker att rådgivningen har blivit för dyr. Projekten har blivit för stora”, sade han.

Samtidigt går branschen fortsatt bra. De 56 byråer som ingår i Affärsvärldens branschrapport ökade arvodesintäkterna med 5,3 procent under 2025, till drygt 16 miljarder kronor, och byråerna räknade i snitt med ytterligare 6,8 procents tillväxt under 2026. I toppen omsatte Vinge 2 036 miljoner kronor mot Mannheimer Swartlings 2 002 miljoner.