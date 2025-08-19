Sex olika advokatbyråer går samman för att bilda ett nytt partnerskap. Ett hundratal advokater lämnar därmed advokatsamfundet. Inte i protest – utan för att de måste.
Massavhopp från Advokatsamfundet när ny jättebyrå bildas
Det är de sex byråerna Allié, Born, Morris Law, Next, Synch och TM&Partners som kommer att gå samman och tillsammans bilda den nya byrån AGRD Partners, skriver Dagens industri. Namnet ska uttalas som ”agreed”, överenskommelse.
I det nya partnerskapet behåller byråerna sina namn och ska fortsätta verka som separata byråer. Samtidigt ska de dela på teknisk innovation och kunskaper.
Samtidigt ska man satsa stora summor på att använda sig av ny teknik i arbetet, bland annat AI. För att göra det backas den nya byrån upp av det nordiska riskkapitalbolaget Axcel.
Regelverket säger nej till advokatbyrån
Det är just den modellen där Axcel går in som ägare som gör att ett hundratal advokat nu får lämna Advokatsamfundet. Enligt rättegångsbalken får advokatbyråer inte ägas externt. De ska endast vara lojala mot sina klienter.
Samtliga advokater på de olika byråerna har valt att lämna samfundet.
”Avhoppen handlar inte om kritik mot Advokatsamfundet. De är bara en konsekvens av det svenska regelverket”, säger Maria-Pia Hope till Di.
Det finns inget som hindrar de avhoppade advokaterna från att verka i en domstol. Det gäller så länge de lever upp till vissa regler som erfarenhet, behärskande av svenska språket, allmän redbarhet och att inte vara försatt i konkurs.
Kan komma flera i framtiden
Den nya byrån kommer bli en av de tio största i landet med 250 anställda och en omsättning på 660 miljoner kronor. Och det finns möjlighet för fler att ansluta i framtiden.
Enligt Maria Pia-Hope är det heller inte omöjligt att fler liknande byråer startar i Sverige.
”Det här är en del av en internationell trend, bland annat i Storbritannien, där advokatbyråer tar in externt kapital för att fortsätta vara relevanta. Nu när AI förändrar branschen”, säger hon.
På frågan om det går att lita på AGRD:s etik när de inte längre lyder under Advokatsamfundets regelverk svarar Maria Pia-Hope att de kommer lyda under en egen uppförandekod. De har rekryterat en erfaren chefsjurist för att ta fram den.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
