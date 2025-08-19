Massavhopp från Advokatsamfundet när ny jättebyrå bildas

Det är de sex byråerna Allié, Born, Morris Law, Next, Synch och TM&Partners som kommer att gå samman och tillsammans bilda den nya byrån AGRD Partners, skriver Dagens industri. Namnet ska uttalas som ”agreed”, överenskommelse.

I det nya partnerskapet behåller byråerna sina namn och ska fortsätta verka som separata byråer. Samtidigt ska de dela på teknisk innovation och kunskaper.

Läs även:

Advokater startade egen byrå – utesluts

Samtidigt ska man satsa stora summor på att använda sig av ny teknik i arbetet, bland annat AI. För att göra det backas den nya byrån upp av det nordiska riskkapitalbolaget Axcel.

Regelverket säger nej till advokatbyrån

Det är just den modellen där Axcel går in som ägare som gör att ett hundratal advokat nu får lämna Advokatsamfundet. Enligt rättegångsbalken får advokatbyråer inte ägas externt. De ska endast vara lojala mot sina klienter.

Samtliga advokater på de olika byråerna har valt att lämna samfundet.

”Avhoppen handlar inte om kritik mot Advokatsamfundet. De är bara en konsekvens av det svenska regelverket”, säger Maria-Pia Hope till Di.

ANNONS

Det finns inget som hindrar de avhoppade advokaterna från att verka i en domstol. Det gäller så länge de lever upp till vissa regler som erfarenhet, behärskande av svenska språket, allmän redbarhet och att inte vara försatt i konkurs.