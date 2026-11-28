Frågan är om kontrakten kan bytas ut

HFD håller med om att HVB liknar varandra på en övergripande nivå och att kontrakten i allmänhet gäller samma sak. Enligt domstolen räcker det ändå inte att pröva frågan så översiktligt.

Läs även: Ville ta emot 800 000 ton avfall – domstolen säger nej. Realtid

Det som avgör är om kontrakten är utbytbara. Där spelar det roll om kontrakten, utifrån varje hems tillstånd, i huvudsak gäller samma målgrupp och samma typ av vård eller behandling. Utredningen i målet sa inget om de enskilda kontrakten, och därför fick kommunen rätt.

I praktiken blir det svårare för Konkurrensverket att lägga ihop alla HVB-köp under ett år och utgå från att tröskelvärdet har passerats. Myndigheten behöver i stället visa att placeringarna gällde samma slags vård.

Stora belopp på spel

Det handlar om stora pengar. Enligt Socialstyrelsen ökade kommunernas kostnader för placerade barn och unga från 18,6 till 21,6 miljarder kronor mellan 2018 och 2023, räknat i fasta priser. Institutionsvården, där HVB ingår, kostade 10 miljarder kronor 2023. Ungefär 60 procent av den kostnaden var köpt verksamhet.

ANNONS

Kommunernas HVB-köp har också granskats av andra skäl. SVT rapporterade 2024 att kommunerna under 2023 betalade 212 miljoner kronor till HVB-bolag som enligt polisen har kopplingar till grov organiserad brottslighet.

Dagens PS har berättat om en man som två gånger nekades tillstånd av Ivo men ändå kunde driva HVB-hem och fakturera kommuner för över 12 miljoner kronor.

Konkurrensverket har fått skarpare verktyg

Huddinge har dömts för en otillåten direktupphandling tidigare. Förvaltningsrätten såg den domen från 2021 som upprepat beteende, men kammarrätten tog inte hänsyn till den.

Sedan 2024 kan Konkurrensverket själv besluta om upphandlingsskadeavgift utan att först gå till domstol. I januari kritiserade myndigheten ett kommunalt bolag i Kristianstad för ett kontrakt värt minst 800 miljoner kronor.

Avgifterna kan också bli större. I mars fastställde Kammarrätten i Göteborg en avgift på 7,2 miljoner kronor för Göteborgs kommun i ett ärende om vård- och omsorgsplatser, enligt ett beslut från Konkurrensverket.