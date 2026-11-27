Under nästan två år kunde mannen föra över pengar från fastighetsbolagens bankkonton utan att bolagen märkte något. Upplägget avslöjades till slut av den norska skattemyndigheten Skatteetaten, rapporterar Estate Nyheter.

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Mannen skötte ekonomin i dåvarande Storaker Eiendom. Bolaget heter i dag Malm Estate Company och har adress på Thomas Heftyes gate i Oslo. Enligt den färska domen tömde han sammanlagt sju bolag på pengar.

Fiktiva fakturor och dubbelbokade kostnader

Upplägget vilade på tre metoder: fiktiva fakturor, manipulerade bokföringsunderlag och kostnader som bokfördes två gånger.

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I bolagens räkenskaper såg utbetalningarna ut som vanliga betalningar till leverantörer. I själva verket gick pengarna bland annat till mannens privata utgifter, skriver Estate Nyheter.

Att det fungerade så länge visar hur svårt det kan vara att upptäcka förskingring när den som stjäl är samma person som ska kontrollera flödena. Någon intern kontroll slog aldrig larm. Det var en extern myndighet som till slut fick upplägget att falla.

Hårdare straff än åklagaren ville

Domstolen dömer mannen till 20 månaders fängelse, vilket är mer än dubbelt så långt som påtalemyndigheten yrkade på.

I Norge är domstolen inte bunden av åklagarens straffyrkande. Ändå är det ovanligt att domstolen går så långt över det som åklagaren begärt.

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En jämförelse med norsk praxis sätter straffet i perspektiv. När Norges högsta domstol 2019 prövade ett fall av grov förskingring konstaterade den att utgångspunkten är ovillkorligt fängelse. I det målet hade en person förskingrat 620 000 norska kronor med hjälp av förfalskade fakturor, och straffet blev sex månaders fängelse.

Högsta domstolen hänvisade då till ett äldre avgörande. Där hade en erkänd förskingring på omkring 500 000 kronor gett sex månader.

Beloppet i Storaker-fallet är ungefär sju gånger större än i 2019 års mål, och straffet blev drygt tre gånger så långt.

Ett återkommande mönster

Fallet är långt ifrån unikt. Realtid har tidigare rapporterat om en norsk bankman som dömdes till sex års fängelse. Han hade förskingrat 74 miljoner norska kronor från Sparebank 1 SMN, där han arbetade som vikarie.

Även i Sverige har liknande upplägg hamnat i domstol. I februari i år dömdes en tidigare finanssekreterare i Solna kommun till tre års fängelse. Hon hade fört över mer än 18 miljoner kronor från kommunens konton till sina egna, och överföringarna doldes i bokföringen.

Förra sommaren dömdes en ekonomiassistent på en reklambyrå i Stockholm till fyra och ett halvt års fängelse. Han hade under sju år fört över 36,5 miljoner kronor till sig själv, rapporterade Dagens PS.