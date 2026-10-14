Stress, sprit och spel – ny studie blottlägger advokaternas baksida

Det visar en ny undersökning från Illinois Lawyers Assistance Program, ett stödprogram för advokater som verkar under delstatens högsta domstol, rapporterar Reuters.

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Över 6 700 av delstatens drygt 56 000 advokater har svarat på frågor om allt från stressnivåer och psykisk hälsa till alkohol- och drogbruk. Enligt forskarna är det den första heltäckande undersökningen av sitt slag i Illinois.

Överdriven arbetsbörda och känslan av att inte bli uppskattad är de negativa faktorer som de svarande oftast pekar ut.

Var femte mår dåligt

En av fem svarande bedömer sin psykiska hälsa som medelmåttig eller dålig. En tredjedel av dem uppger att de har haft självmordstankar.

Drygt 28 procent säger att de har druckit mer än de tänkt sig eller haft svårt att sluta. 22 procent har under det senaste året använt narkotika i rekreationssyfte eller missbrukat receptbelagda läkemedel.

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Ändå drar sig många för att söka hjälp, framför allt av rädsla för konsekvenser för karriären.

”Folk träder inte fram när de tror att det kommer att användas mot dem, eller när ämnet är så tabubelagt att de inte känner att de kan prata om det”, säger Mary O’Brien, domare i Illinois högsta domstol, i rapporten.