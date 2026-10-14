Mer än hälften av advokaterna i den amerikanska delstaten Illinois lever med ihållande stress. Var femte beskriver sin psykiska hälsa som dålig. Och för första gången har forskare kartlagt spelproblem inom den amerikanska advokatkåren.
Stress, sprit och spel – ny studie blottlägger advokaternas baksida
Det visar en ny undersökning från Illinois Lawyers Assistance Program, ett stödprogram för advokater som verkar under delstatens högsta domstol, rapporterar Reuters.
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Över 6 700 av delstatens drygt 56 000 advokater har svarat på frågor om allt från stressnivåer och psykisk hälsa till alkohol- och drogbruk. Enligt forskarna är det den första heltäckande undersökningen av sitt slag i Illinois.
Överdriven arbetsbörda och känslan av att inte bli uppskattad är de negativa faktorer som de svarande oftast pekar ut.
Var femte mår dåligt
En av fem svarande bedömer sin psykiska hälsa som medelmåttig eller dålig. En tredjedel av dem uppger att de har haft självmordstankar.
Drygt 28 procent säger att de har druckit mer än de tänkt sig eller haft svårt att sluta. 22 procent har under det senaste året använt narkotika i rekreationssyfte eller missbrukat receptbelagda läkemedel.
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Ändå drar sig många för att söka hjälp, framför allt av rädsla för konsekvenser för karriären.
”Folk träder inte fram när de tror att det kommer att användas mot dem, eller när ämnet är så tabubelagt att de inte känner att de kan prata om det”, säger Mary O’Brien, domare i Illinois högsta domstol, i rapporten.
Unga advokater spelar mest
Enligt rapportförfattarna är studien den första någonsin som undersöker hur vanligt spelande är bland amerikanska advokater.
Tre procent av de svarande uppvisar problemspelande. Av dem spelar 53 procent minst en gång i veckan och 12 procent nästan dagligen. Advokater mellan 25 och 35 år löper större risk än sina äldre kollegor.
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Studien jämför inte siffrorna med befolkningen i stort. Enligt den amerikanska organisationen National Council on Problem Gambling har omkring en procent av vuxna amerikaner allvarliga spelproblem, medan ytterligare två till tre procent har lindrigare problem.
Bekräftar tidigare forskning
Illinois-studien ansluter sig till en växande mängd forskning som pekar åt samma håll: advokater drabbas i högre grad än andra av stress, ångest, depression och missbruk.
I september presenterade American Bar Associations kommission för advokatstöd, CoLAP, tillsammans med rådgivningsföretaget Krill Strategies den hittills största studien på området, baserad på ett slumpmässigt urval om omkring 37 000 aktiva advokater. Nästan 22 procent rapporterade måttliga till svåra depressionssymtom.
Enligt ABA:s sammanfattning ansåg bara 39 procent att deras arbetsgivare gjorde tillräckligt för de anställdas psykiska hälsa. Endast en fjärdedel tyckte att branschen som helhet gjorde det. Även där var det de yngre advokaterna som mådde sämst.
Bilden känns igen från Norden. Realtid har tidigare skrivit om unga norska jurister som arbetat 100-timmarsveckor på landets största advokatbyråer. En svensk studie visade samtidigt att tre av fyra biträdande jurister ofta funderar på att byta jobb, främst för att de har för lite tid till annat i livet.
Problemet är inte unikt för juristerna. Enligt Dagens PS känner sig 73 procent av Sveriges chefer stressade och pressade.
”Elefanten i rummet”
Diana Uchiyama, chef för Illinois Lawyers Assistance Program, beskrev advokaternas psykiska hälsa som ”elefanten i rummet” när studien presenterades, enligt Reuters.
”Nu när vi kan se problemets omfattning har branschen ett ansvar att ta itu med det”, sa hon.
Rapporten rekommenderar mer utbildning om psykisk ohälsa och missbruk under hela yrkeslivet. Den efterlyser också policyer på arbetsplatserna som minskar stigmat och uppmuntrar advokater att söka hjälp och ta ledigt.