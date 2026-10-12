Inga förhandlingar, inga domar och inga nya tider. Från i dag håller Österrikes domare och åklagare en veckas protest mot personalbristen. Samtidigt växer högarna, bland annat av AI-skrivna inlagor på flera hundra sidor.
Österrikes domare lägger ner arbetet – drunknar i AI
Protestveckan pågår mellan den 12 och 16 oktober, och bara brådskande ärenden som inte kan skjutas upp kommer att hanteras. Det rapporterar österrikiska ORF.
”Överbelastningen av domstolarna hotar i längden rättsstatens funktion”, säger Gernot Kanduth, ordförande för den österrikiska domarföreningen Richtervereinigung, till nyhetsbyrån APA.
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Bakom aktionen står domarföreningen, åklagarnas förening och fackförbundet GÖD:s avdelning för domare och åklagare.
Har redan gjort ett helt års arbete
Tidpunkten är vald med avsikt. Enligt de fackliga organisationerna har den österriska rättsväsendet i slutet av oktober redan utfört den arbetsmängd som är beräknad för hela 2026, skriver exxpress. Resten av året utförs alltså arbete som det saknas tjänster för.
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Kanduth uppger att beläggningen ligger på i genomsnitt 120 procent.
”Det innebär antingen sexdagarsvecka, eller att man på tio månader har gjort det som var tänkt att ta tolv”, säger han till APA.
Vid landets distrikts- och regionala domstolar finns i dag 1 478 domare. Behovet är enligt Kanduth över 1 700.
Inlagor på 400 sidor
Till den ökande arbetsbördan hör också AI. Advokater, och framför allt parter som saknar ombud, lämnar in allt längre skrifter till domstolarna.
”Det handlar om inlagor på 400 sidor som AI skriver på nolltid. För att läsa dem behöver en människa sedan många gånger så lång tid”, säger Kanduth enligt ORF.
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De AI-verktyg som justitiedepartementet har utlovat till domstolarna har ännu inte kommit, enligt domarföreningen.
Problemet med AI i rättssalarna är långt ifrån österrikiskt. I USA har domare på senare tid bötfällt flera advokatbyråer för AI-slarv med påhittade rättsfall. Även i Sverige har en tingsrätt kritiserat en jurist som hänvisade till fabricerade HD-domar.
Nya lagar ger mer arbete
Kanduth riktar skarp kritik mot regeringen. Trots ”välvilliga” samtal med partiernas rättspolitiska talespersoner har ingen förstärkning kommit. I stället har riksdagen antagit nya lagar som skapar mer arbete. Bara lagändringarna under de senaste åren kräver enligt domarföreningen över 70 nya tjänster.
Enligt Kanduth saknas i hela landet omkring 250 domare och 60–70 åklagare, utgående från justitiedepartementets egna siffror. En tjänst beräknas kosta runt 140 000 euro per år. En full utbyggnad skulle därmed kosta omkring 45 miljoner euro årligen, motsvarande runt en halv miljard kronor.
Kravet är 100 nya tjänster i ett första steg och sedan en stegvis plan för att nå full bemanning inom två till tre år.
”Rättsstaten är minst lika viktig som en konsoliderad budget”, säger Kanduth till APA.
Han varnar också för att längre handläggningstider skadar näringslivet och i förlängningen förtroendet för rättsstaten.
Ministern lovar lättnader
Justitieminister Anna Sporrer (SPÖ) säger att hon stöder aktionsveckan och att hon känner till belastningen, bland annat vid handelsdomstolarna som pressas av massinsolvenser. Ett nytt civilrättsligt paket för att snabba upp förfarandena är på väg, liksom lättnader inom straffrätten, säger hon enligt ORF. Hon kan dock inte ange när domstolarna får avlastning.
Enligt News.at har ministern i stället föreslagit att administrativa tjänster omvandlas till tjänster för domare och åklagare.
Även Sverige brottas med domarbrist. Domstolsverket har bland annat tagit hjälp av AI och VR för att utbilda nya domare snabbare.