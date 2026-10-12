Österrikes domare lägger ner arbetet – drunknar i AI

Inlagor på 400 sidor

Till den ökande arbetsbördan hör också AI. Advokater, och framför allt parter som saknar ombud, lämnar in allt längre skrifter till domstolarna.

”Det handlar om inlagor på 400 sidor som AI skriver på nolltid. För att läsa dem behöver en människa sedan många gånger så lång tid”, säger Kanduth enligt ORF.

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De AI-verktyg som justitiedepartementet har utlovat till domstolarna har ännu inte kommit, enligt domarföreningen.

Problemet med AI i rättssalarna är långt ifrån österrikiskt. I USA har domare på senare tid bötfällt flera advokatbyråer för AI-slarv med påhittade rättsfall. Även i Sverige har en tingsrätt kritiserat en jurist som hänvisade till fabricerade HD-domar.

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Nya lagar ger mer arbete

Kanduth riktar skarp kritik mot regeringen. Trots ”välvilliga” samtal med partiernas rättspolitiska talespersoner har ingen förstärkning kommit. I stället har riksdagen antagit nya lagar som skapar mer arbete. Bara lagändringarna under de senaste åren kräver enligt domarföreningen över 70 nya tjänster.

Enligt Kanduth saknas i hela landet omkring 250 domare och 60–70 åklagare, utgående från justitiedepartementets egna siffror. En tjänst beräknas kosta runt 140 000 euro per år. En full utbyggnad skulle därmed kosta omkring 45 miljoner euro årligen, motsvarande runt en halv miljard kronor.

Kravet är 100 nya tjänster i ett första steg och sedan en stegvis plan för att nå full bemanning inom två till tre år.

”Rättsstaten är minst lika viktig som en konsoliderad budget”, säger Kanduth till APA.

Han varnar också för att längre handläggningstider skadar näringslivet och i förlängningen förtroendet för rättsstaten.

Ministern lovar lättnader

Justitieminister Anna Sporrer (SPÖ) säger att hon stöder aktionsveckan och att hon känner till belastningen, bland annat vid handelsdomstolarna som pressas av massinsolvenser. Ett nytt civilrättsligt paket för att snabba upp förfarandena är på väg, liksom lättnader inom straffrätten, säger hon enligt ORF. Hon kan dock inte ange när domstolarna får avlastning.

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Enligt News.at har ministern i stället föreslagit att administrativa tjänster omvandlas till tjänster för domare och åklagare.

Även Sverige brottas med domarbrist. Domstolsverket har bland annat tagit hjälp av AI och VR för att utbilda nya domare snabbare.