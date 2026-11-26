Tillslaget har fått namnet ”Pecunia”. Det genomfördes på onsdagen och offentliggjordes av Eppo på torsdagsmorgonen.

Över 3 000 poliser, skatteutredare och tulltjänstemän deltog. Enbart den tyska tullen skickade 1 100 personer, enligt ett pressmeddelande från Eppo och tullkontoret i Erfurt.

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Mer än 300 husrannsakningar och beslag gjordes i Belgien, Estland, Frankrike, Italien, Kroatien, Litauen, Moldavien, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovakien och Tyskland. 21 misstänkta medlemmar i nätverket greps i Belgien, Tyskland och Estland.

Utredarna tog i beslag dokument, lagringsmedia, stora mängder kontanter, lyxbilar, klockor och smycken. Sverige är inte ett av länderna.

Fakturor för tjänster som aldrig utfördes

Enligt Eppo ska nätverket ha kontrollerat minst 22 skalbolag i Tyskland. Bolagen ska ha fakturerat för tjänster som aldrig utfördes och lagt på moms.

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Fakturorna gick sedan vidare till andra företag och privatpersoner. De misstänks ha använt dem för att dra av ingående moms som de inte hade rätt till.

Skalbolagen ska i sin tur aldrig ha redovisat intäkterna eller betalat in momsen.

Pengarna som kom in till skalbolagen ska ha tagits ut i kontanter, och en del gick sedan tillbaka till dem som köpt fakturorna. Det var i praktiken en tvättjänst som andra kunde köpa.