EU:s åklagarmyndighet Eppo har slagit till mot ett kriminellt nätverk i tolv länder. Gruppen misstänks ha tvättat minst 120 miljoner euro, runt 1,3 miljarder kronor, med hjälp av falska fakturor och ett underjordiskt banksystem.
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Tillslaget har fått namnet ”Pecunia”. Det genomfördes på onsdagen och offentliggjordes av Eppo på torsdagsmorgonen.
Över 3 000 poliser, skatteutredare och tulltjänstemän deltog. Enbart den tyska tullen skickade 1 100 personer, enligt ett pressmeddelande från Eppo och tullkontoret i Erfurt.
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Mer än 300 husrannsakningar och beslag gjordes i Belgien, Estland, Frankrike, Italien, Kroatien, Litauen, Moldavien, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovakien och Tyskland. 21 misstänkta medlemmar i nätverket greps i Belgien, Tyskland och Estland.
Utredarna tog i beslag dokument, lagringsmedia, stora mängder kontanter, lyxbilar, klockor och smycken. Sverige är inte ett av länderna.
Fakturor för tjänster som aldrig utfördes
Enligt Eppo ska nätverket ha kontrollerat minst 22 skalbolag i Tyskland. Bolagen ska ha fakturerat för tjänster som aldrig utfördes och lagt på moms.
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Fakturorna gick sedan vidare till andra företag och privatpersoner. De misstänks ha använt dem för att dra av ingående moms som de inte hade rätt till.
Skalbolagen ska i sin tur aldrig ha redovisat intäkterna eller betalat in momsen.
Pengarna som kom in till skalbolagen ska ha tagits ut i kontanter, och en del gick sedan tillbaka till dem som köpt fakturorna. Det var i praktiken en tvättjänst som andra kunde köpa.
Svartjobb i säkerhetsbranschen
I minst ett fall ska kontanterna ha gått till lön för anställda hos säkerhetsföretag som inte var anmälda till socialförsäkringen.
Tyska myndigheter uppskattar skattebortfallet till minst 18,9 miljoner euro, drygt 200 miljoner kronor. Enligt tullen tillkommer omkring sex miljoner euro som socialförsäkringssystemet gått miste om.
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En stor del av skattebortfallet väntas drabba Nordrhein-Westfalen. Där låg mer än 100 av de adresser som genomsöktes.
Alla misstänkta ska betraktas som oskyldiga tills en tysk domstol har prövat saken. Utredarna håller en presskonferens hos delstatskriminalpolisen i Thüringen på fredag.
Spår till Moldavien
Moldavien är det enda landet utanför EU som tillslaget omfattade. Enligt Radio Moldova ska moldaviska företag ha varit inblandade.
Landets antikorruptionsåklagare genomsökte bostäder och lokaler med koppling till bolagen, och flera personer förhördes. Ingen greps i Moldavien. Det som tagits i beslag ska lämnas över till tyska myndigheter.
Andra tillslaget på kort tid
I mitten av september slog runt 800 tjänstemän till mot bostäder, kontor och banker i Hessen, Nordrhein-Westfalen och Belgien. Det fallet gällde också skalbolag och samordnades också av Eppo. Nätverket misstänks ha undanhållit över 60 miljoner euro i skatter och sociala avgifter, rapporterade Hessenschau.
Upplägget kallades ”Bargeld gegen Buchgeld”, ungefär kontanter mot bankpengar. Mellanhänderna ska ha tagit tre procent i provision.
I början av november greps dessutom tretton personer i Tyskland och Österrike. De misstänks för en momskarusell med lyxbilar, som Realtid har rapporterat.
Samma metoder i Sverige
Falska fakturor och skalbolag finns inte bara i Tyskland. I oktober skrev Dagens PS om en kartläggning från Finansiella underrättelsecentret. Med hänvisning till Ekot uppgav tidningen att myndigheterna hittat misstänkta transaktioner för 2,9 miljarder kronor via omkring 400 företag, ofta med falska fakturor.
Bedrägeriexperten Anders Björkenheim har tidigare varnat i Realtid för att momsbedrägerier har blivit ”en ny basindustri i Sverige”.