Två av Tataimperiets ägarstiftelser har vänt sig till domstol för att ogiltigförklara koncernordförandens förlängda mandat. Bakom konflikten i företagsgruppen, med intäkter på omkring 185 miljarder dollar, ligger också en strid om holdingbolagets framtida börsnotering.
Maktstriden bakom Jaguar och Land Rover går till domstol
Konflikten i den indiska Tatakoncernen har nu hamnat i domstol. På torsdagen lämnade Sir Dorabji Tata Trust och Sir Ratan Tata Trust in två stämningar till Bombay High Court. De vill att beslutet om att ge N Chandrasekaran fem år till som ordförande i holdingbolaget Tata Sons förklaras ogiltigt, rapporterar den indiska juridiksajten Bar & Bench.
Stiftelserna kräver att styrelsebeslutet förklaras stå i strid med bolagsordningen och därmed är ogiltigt. De vill också att bolaget förbjuds att verkställa omvalet. Sir Dorabji Tata Trust vill dessutom att styrelseordföranden förbjuds att använda sin utslagsröst när stiftelsernas två ledamöter är oeniga. Stiftelserna kräver även skadestånd på sammanlagt 65 crore rupier, motsvarande drygt 7 miljoner dollar.
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Enligt en källa nära ärendet som nyhetsbyrån AFP talat med beslutade en majoritet av ledamöterna i de båda stiftelserna på onsdagen att gå till domstol. Målet ska tas upp i dag, fredag.
Utslagsrösten avgjorde
Konflikten började på ett styrelsemöte den 17 september. Styrelsen röstade då 4–1 för att förlänga Chandrasekarans mandat. Stiftelsernas ordförande Noel Tata röstade emot, medan Chandrasekaran själv lade ner sin röst. Ledamoten Harish Manwani, som ledde mötet, avgjorde frågan med sin utslagsröst.
Stiftelsernas argument bygger på bolagsordningen där den kräver att större beslut har stöd av en majoritet av de ledamöter som stiftelserna har utsett. Eftersom Venu Srinivasan röstade för och Noel Tata emot uppnåddes ingen sådan majoritet, menar stiftelserna. ”Majoriteten av två är två och inte en”, skrev de i ett uttalande i september.
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Stiftelserna påpekar att Tata Sons självt försvarade just dessa rösträtter i Högsta domstolen under den rättsliga striden med Cyrus Mistry. Stiftelsernas tolkning stöds också av ett utlåtande från Indiens förre chefsdomare DY Chandrachud.
Tata Sons nästa styrelsemöte skulle ha hållits den 26 november men sköts upp till den 30 november, efter att Noel Tata klagat på att ledamöterna inte fått den kallelsetid på sju dagar som krävs, enligt nyhetsbyrån ANI. Stiftelserna befarar att fler beslut kan drivas igenom med utslagsröst på det mötet.
Börsnoteringen splittrar ägarna
Bakom striden om ordförandeposten ligger frågan om Tata Sons ska börsnoteras. Samma dag som Chandrasekaran fick förnyat förtroende godkände styrelsen också steg mot en möjlig notering, efter att Indiens centralbank RBI avslagit bolagets ansökan om att slippa de regler som tvingar stora finansbolag att noteras. Den 16 november upprepade RBI att Tata Sons måste följa noteringskraven.
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Stiftelserna äger omkring 66 procent av Tata Sons. Shapoorji Pallonji-gruppen, som äger 18,37 procent, har drivit på för en notering för att kunna frigöra värdet i sitt innehav. Släktbanden gör konflikten ännu mer komplicerad: Noel Tatas fru Aloo Mistry är syster till Shapoorji Pallonjis ordförande Shapoor Mistry.
Noel Tata varnade i mitten av november för att en notering skulle kunna sätta aktieägarnas vinster före filantropin. Enligt AFP har han också hänvisat till förluster i flera dotterbolag och ifrågasatt vissa av koncernens investeringar.
JLR största intäktskällan
Konflikten berör en av världens största företagsgrupper. Under räkenskapsåret 2025/26 ökade koncernens samlade intäkter med 7,8 procent till 16,24 biljoner rupier, omkring 185 miljarder dollar, medan nettovinsten steg med 52 procent, enligt Tata Sons årsredovisning. Personbilsverksamheten inom Tata Motors, där Jaguar Land Rover ingår, var största bidragsgivare med intäkter på 3,41 biljoner rupier. Air India var däremot gruppens största förlustbringare med ett minus på 22 238 crore rupier.
JLR har haft det tufft. I september rapporterade Realtid att 4 000 jobb kunde försvinna hos biltillverkaren. Förra hösten lamslogs produktionen i mer än en månad av en hackerattack. Nyligen gick bolaget också till rättslig offensiv mot kinesiska BYD.