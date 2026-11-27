Konflikten i den indiska Tatakoncernen har nu hamnat i domstol. På torsdagen lämnade Sir Dorabji Tata Trust och Sir Ratan Tata Trust in två stämningar till Bombay High Court. De vill att beslutet om att ge N Chandrasekaran fem år till som ordförande i holdingbolaget Tata Sons förklaras ogiltigt, rapporterar den indiska juridiksajten Bar & Bench.

Stiftelserna kräver att styrelsebeslutet förklaras stå i strid med bolagsordningen och därmed är ogiltigt. De vill också att bolaget förbjuds att verkställa omvalet. Sir Dorabji Tata Trust vill dessutom att styrelseordföranden förbjuds att använda sin utslagsröst när stiftelsernas två ledamöter är oeniga. Stiftelserna kräver även skadestånd på sammanlagt 65 crore rupier, motsvarande drygt 7 miljoner dollar.

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Enligt en källa nära ärendet som nyhetsbyrån AFP talat med beslutade en majoritet av ledamöterna i de båda stiftelserna på onsdagen att gå till domstol. Målet ska tas upp i dag, fredag.

Utslagsrösten avgjorde

Konflikten började på ett styrelsemöte den 17 september. Styrelsen röstade då 4–1 för att förlänga Chandrasekarans mandat. Stiftelsernas ordförande Noel Tata röstade emot, medan Chandrasekaran själv lade ner sin röst. Ledamoten Harish Manwani, som ledde mötet, avgjorde frågan med sin utslagsröst.

Stiftelsernas argument bygger på bolagsordningen där den kräver att större beslut har stöd av en majoritet av de ledamöter som stiftelserna har utsett. Eftersom Venu Srinivasan röstade för och Noel Tata emot uppnåddes ingen sådan majoritet, menar stiftelserna. ”Majoriteten av två är två och inte en”, skrev de i ett uttalande i september.

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Stiftelserna påpekar att Tata Sons självt försvarade just dessa rösträtter i Högsta domstolen under den rättsliga striden med Cyrus Mistry. Stiftelsernas tolkning stöds också av ett utlåtande från Indiens förre chefsdomare DY Chandrachud.

Tata Sons nästa styrelsemöte skulle ha hållits den 26 november men sköts upp till den 30 november, efter att Noel Tata klagat på att ledamöterna inte fått den kallelsetid på sju dagar som krävs, enligt nyhetsbyrån ANI. Stiftelserna befarar att fler beslut kan drivas igenom med utslagsröst på det mötet.