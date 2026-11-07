Krävde AI-rabatt på advokatnotan – fick nej i domstol

”Inte en enda uppblåst tidspost”

Flux Drive överklagade på flera grunder. Bolaget hävdade bland annat att försvarsadvokaterna fakturerat tid för rena rutinuppgifter och att deras AI-användning borde ha gjort notan lägre.

Motparten avfärdade argumenten och uppgav att all AI-assisterad research hade kontrollerats av advokaterna. Enligt svarandena kunde Flux Drive inte peka ut en enda uppblåst tidspost eller en enda överflödig arbetsuppgift.

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Domstolen höll med. ”Käranden har inte visat att försvarsadvokaternas användning av AI gjorde de timmar som faktiskt lades ned orimliga”, skriver domaren Carolyn McHugh för den enhälliga tredomarpanelen.

Dörren står på glänt

Domen är dock inget frikort för byråerna. Domstolen medger att AI och andra digitala researchverktyg kan minska antalet timmar som krävs och därmed sänka arvodet, men påpekar att advokatetiska regler kräver att advokaterna verifierar de rättsfall de åberopar. Bevisbördan ligger på den som påstår att notan blåsts upp, och Flux Drive presenterade inga sådana bevis.

Juristen Michael Berman kopplar på sin blogg domen till den så kallade verifieringsparadoxen. Begreppet kommer från forskaren Joshua Yuvaraj, som menar att tidsvinsten med generativ AI i juridiskt arbete ofta äts upp av kostnaden för att manuellt kontrollera resultatet.

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Just verifieringen har samma domstol drivit hårt. I februari ålades en advokat att betala 1 000 dollar till motparten efter att ha lämnat in en inlaga med påhittade rättsfall från ChatGPT, och domstolen har föreslagit en regel där advokater måste intyga att en människa kontrollerat alla källhänvisningar, citat och juridiska analyser, enligt Law Commentary. Advokater som slarvat har redan fått böta i andra mål.

Klienterna pressar på

Domen kommer samtidigt som köparna av juridiska tjänster trappar upp kraven. Realtid har tidigare rapporterat att Goldman Sachs, Morgan Stanley och Citi meddelat sina advokatbyråer att fakturorna bör krympa när AI tar över rutinarbetet. Enligt Thomson Reuters har uttryckliga AI-rabatter börjat skrivas in i upphandlingar under 2026.

Samtidigt utmanas timarvodet av nya aktörer, som AI-bolaget Eudia med sin egen AI-förstärkta byrå.

Brownstein Hyatts delägare Christopher Ottele välkomnar avgörandet.

”AI är ett kraftfullt verktyg som sofistikerade byråer måste omfamna. Domen bekräftar att AI inte ersätter det omdöme och den analys som advokater fortfarande måste utöva i varje inlaga till domstolen”, säger han till Reuters.

Flux Drives advokat Steven Miller har inte svarat på Reuters frågor.