En amerikansk federal appellationsdomstol har fastställt att motpartens advokatkostnader på 115 000 dollar ska ersättas fullt ut, trots invändningar om att advokatbyråns AI-användning borde ha pressat ned notan.
Krävde AI-rabatt på advokatnotan – fick nej i domstol
Vem ska få del av effektivitetsvinsterna när advokaterna använder AI? Frågan har hittills mest avgjorts i upphandlingar och förhandlingar mellan byråer och klienter. Nu har den prövats i en amerikansk appellationsdomstol.
Missa inte: MSA-profil tar över klubban i Centrum för rättvisa. Realtid
Den federala appellationsdomstolen för 10:e kretsen i Denver slog i fredags fast att advokatbyrån Brownstein Hyatt Farber Schrecks användning av AI inte motiverar en sänkning av byråns arvode, rapporterar Reuters.
Föll på bristande behörighet
Bakgrunden är en tvist om företagshemligheter. Flux Drive, som tillverkar utrustning för att effektivisera industrimotorer, stämde 2024 bland andra en tidigare ingenjör. Enligt bolaget hade han hjälpt till att stjäla bolagets uppgifter och föra dem vidare till en kinesisk tillverkare.
Läs även: Ny EU-dom: Bank tvingas betala tillbaka direkt efter bedrägeri. E55
Stämningen nådde dock aldrig sakfrågan. De tre Illinoisbor som stämts avfördes från målet i en federal domstol i Colorado på grund av bristande behörighet, och fick därefter rätt att kräva ersättning för advokatkostnader enligt en delstatslag i Colorado, skriver juridiktjänsten Wolters Kluwer. Den lagen ger en svarande som får ett mål avvisat före rättegång rätt till skälig ersättning.
Underrätten dömde ut 114 663 dollar efter att ha granskat byråns tidrapporter, motsvarande drygt en miljon kronor.
”Inte en enda uppblåst tidspost”
Flux Drive överklagade på flera grunder. Bolaget hävdade bland annat att försvarsadvokaterna fakturerat tid för rena rutinuppgifter och att deras AI-användning borde ha gjort notan lägre.
Motparten avfärdade argumenten och uppgav att all AI-assisterad research hade kontrollerats av advokaterna. Enligt svarandena kunde Flux Drive inte peka ut en enda uppblåst tidspost eller en enda överflödig arbetsuppgift.
Missa inte: AI-byråerna slåss om Weils kvarlevor – nu är de tre. Realtid
Domstolen höll med. ”Käranden har inte visat att försvarsadvokaternas användning av AI gjorde de timmar som faktiskt lades ned orimliga”, skriver domaren Carolyn McHugh för den enhälliga tredomarpanelen.
Dörren står på glänt
Domen är dock inget frikort för byråerna. Domstolen medger att AI och andra digitala researchverktyg kan minska antalet timmar som krävs och därmed sänka arvodet, men påpekar att advokatetiska regler kräver att advokaterna verifierar de rättsfall de åberopar. Bevisbördan ligger på den som påstår att notan blåsts upp, och Flux Drive presenterade inga sådana bevis.
Juristen Michael Berman kopplar på sin blogg domen till den så kallade verifieringsparadoxen. Begreppet kommer från forskaren Joshua Yuvaraj, som menar att tidsvinsten med generativ AI i juridiskt arbete ofta äts upp av kostnaden för att manuellt kontrollera resultatet.
Just verifieringen har samma domstol drivit hårt. I februari ålades en advokat att betala 1 000 dollar till motparten efter att ha lämnat in en inlaga med påhittade rättsfall från ChatGPT, och domstolen har föreslagit en regel där advokater måste intyga att en människa kontrollerat alla källhänvisningar, citat och juridiska analyser, enligt Law Commentary. Advokater som slarvat har redan fått böta i andra mål.
Klienterna pressar på
Domen kommer samtidigt som köparna av juridiska tjänster trappar upp kraven. Realtid har tidigare rapporterat att Goldman Sachs, Morgan Stanley och Citi meddelat sina advokatbyråer att fakturorna bör krympa när AI tar över rutinarbetet. Enligt Thomson Reuters har uttryckliga AI-rabatter börjat skrivas in i upphandlingar under 2026.
Samtidigt utmanas timarvodet av nya aktörer, som AI-bolaget Eudia med sin egen AI-förstärkta byrå.
Brownstein Hyatts delägare Christopher Ottele välkomnar avgörandet.
”AI är ett kraftfullt verktyg som sofistikerade byråer måste omfamna. Domen bekräftar att AI inte ersätter det omdöme och den analys som advokater fortfarande måste utöva i varje inlaga till domstolen”, säger han till Reuters.
Flux Drives advokat Steven Miller har inte svarat på Reuters frågor.