Kemikalieinspektionen förbjöd nio Orkla-produkter vars förpackningar ansågs likna livsmedel. Nu slår EU-domstolen fast att även förväxlingsrisken för barn måste vägas in. Den svenska tvisten är ännu inte slutligt avgjord.
Tvättmedlet som ser ut som juice – nu har EU-domstolen sagt sitt
Det var Grummes flytande tvättmedel och sköljmedel i kartong som fick Kemikalieinspektionen att slå till. Förpackningarna är avlånga och färgglada, har en vikt topp och en skruvkork. Enligt myndigheten liknar de alltför mycket de mjölk- och juicekartonger som står i de flesta svenska kylskåp.
Efter klagomål från konsumenter förbjöd Kemikalieinspektionen försäljning av nio produkter i förpackningen. Beslutet stöddes på EU:s förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier, det framgår av EU-domstolens pressmeddelande.
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Orkla Care överklagade. Nu har EU-domstolen i Luxemburg besvarat frågorna från Mark- och miljööverdomstolen om hur likheten mellan kemikalier och livsmedel ska bedömas.
Barn ska räknas in
Domstolen konstaterar att begreppet konsument inte bara omfattar den genomsnittlige, rimligt välinformerade och uppmärksamme köparen. Det omfattar också alla som kan tänkas använda produkten efter köpet. Det gäller särskilt barn och sårbara personer, som kan vara extra utsatta för förväxlingsrisken.
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Dessutom räcker det att risken inte är försumbar. Myndigheten behöver alltså inte visa att risken är hög, och inte heller att någon konsument faktiskt har förväxlat förpackningen med livsmedel.
Det slår mot ett av Orklas huvudargument. Sedan lanseringen våren 2022 har bolaget sålt fler än nio miljoner förpackningar utan en enda reklamation om att någon har druckit tvättmedlet, enligt Grumme.
Etiketten hjälper inte
Även andra argument får det svårt. Orkla har pekat på att en etikett sitter över skruvkorken, enligt Packnews. Men enligt EU-domstolen utesluter en sådan säkerhetsdetalj inte att förpackningen liknar livsmedel. Etiketten rivs av första gången produkten används och ändrar därför inte helhetsintrycket varaktigt.
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Grumme har också framhållit att produkterna kan irritera ögonen men inte är skadliga att svälja. Domstolen konstaterar dock att myndigheterna inte behöver väga in produktens faroklass. Kriterierna för likhet gäller på samma sätt oavsett vilken fara det handlar om.
Bedömningen ska göras från fall till fall utifrån helhetsintrycket: form, storlek, volym, design, färg, märkning, material, textur och doft. Den svenska myndigheten får också utgå från hur svenska konsumenter uppfattar förpackningen. Den behöver inte pröva om förpackningen skulle uppfattas som vilseledande i andra EU-länder där produkten säljs.
Tvättmedel i kylskåpet
Kemikalieinspektionen fattade beslutet i början av 2023.
”Vi fick in en bild på att produkten hade hamnat i en persons kylskåp, sade inspektören Charlotte Rahm då till Göteborgs-Posten.
Mark- och miljödomstolen gick på myndighetens linje i december samma år.
”Det är ett oväntat och mycket beklagligt besked”,” sade Jessica Nithenius, vd för Orkla Care Sverige, i ett uttalande på Grummes webbplats.
Bolaget överklagade till Mark- och miljööverdomstolen, som i juni 2025 begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen.
Under tiden har Orkla drivit en reklamkampanj som gör sig lustig över myndighetens resonemang, enligt TN. Bolaget har också lyft fram kartongen som ett sätt att minska plasten i sina förpackningar.
Orkla omsatte cirka 6,7 miljarder kronor i Sverige 2023, enligt Dagens PS.
Inte avgjort ännu
EU-domstolen avgör inte själva tvisten. Nu är det upp till Mark- och miljööverdomstolen att döma i målet utifrån domstolens tolkning. Enligt Grumme börjar ett försäljningsförbud inte gälla förrän det finns en slutlig dom.
Svenska domstolar begär sällan förhandsavgöranden. Realtid har tidigare rapporterat om hur migrationsdomstolen för första gången fick ett sådant svar från Luxemburg.