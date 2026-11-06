Tvättmedlet som ser ut som juice – nu har EU-domstolen sagt sitt

Det var Grummes flytande tvättmedel och sköljmedel i kartong som fick Kemikalieinspektionen att slå till. Förpackningarna är avlånga och färgglada, har en vikt topp och en skruvkork. Enligt myndigheten liknar de alltför mycket de mjölk- och juicekartonger som står i de flesta svenska kylskåp.

Efter klagomål från konsumenter förbjöd Kemikalieinspektionen försäljning av nio produkter i förpackningen. Beslutet stöddes på EU:s förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier, det framgår av EU-domstolens pressmeddelande.

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Orkla Care överklagade. Nu har EU-domstolen i Luxemburg besvarat frågorna från Mark- och miljööverdomstolen om hur likheten mellan kemikalier och livsmedel ska bedömas.

Barn ska räknas in

Domstolen konstaterar att begreppet konsument inte bara omfattar den genomsnittlige, rimligt välinformerade och uppmärksamme köparen. Det omfattar också alla som kan tänkas använda produkten efter köpet. Det gäller särskilt barn och sårbara personer, som kan vara extra utsatta för förväxlingsrisken.

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Dessutom räcker det att risken inte är försumbar. Myndigheten behöver alltså inte visa att risken är hög, och inte heller att någon konsument faktiskt har förväxlat förpackningen med livsmedel.

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Det slår mot ett av Orklas huvudargument. Sedan lanseringen våren 2022 har bolaget sålt fler än nio miljoner förpackningar utan en enda reklamation om att någon har druckit tvättmedlet, enligt Grumme.