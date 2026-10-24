Vid årsskiftet lämnar MAQS-kontoren i Stockholm, Göteborg och Sundsvall det gamla namnet och blir Keelion Law. Till Realtid berättar vd:n Katrin Troedsson hur AI redan har ritat om byråns budget, och varför timarvodet ändå inte försvinner.
Advokatbyrån byter namn – AI blir tredje största kostnaden
Den 1 januari 2027 delas en av Sveriges större affärsjuridiska advokatbyråer. Malmökontoret behåller varumärket MAQS. Kontoren i Stockholm, Göteborg och Sundsvall fortsätter i en gemensam organisation under namnet Keelion Law, med Katrin Troedsson som vd.
Delningen blev känd i augusti, när Realtid rapporterade att byrån går skilda vägar i samförstånd. Enligt Katrin Troedsson har beslutet sin grund i hur byrån redan var uppbyggd.
“Kontoren i Stockholm, Göteborg och Sundsvall är en juridisk enhet och en resultatenhet. Malmökontoret är separat, vi har bara verkat under samma varumärke. Det finns otroligt stora vinster med att vara ett bolag, både i hur vi går till marknaden, driver vår internationella satsning och möter våra kunder”, säger hon till Realtid under en intervju i byråns lokaler vid Stureplan.
“Det är ingen dramatik i det. Vi är helt överens om att det här är bästa vägen för båda verksamheterna”.
Missa inte: Vill utmana svenska miljardsuccén Legora – avslöjas av tabbe i internt mejl. Realtid
Det är ingen liten verksamhet som byter namn. MAQS Advokatbyrå AB, bolaget som blir Keelion Law, hade en nettoomsättning på 318 miljoner kronor under 2025. Det är en ökning med 9 procent från året innan och med nästan 40 procent sedan 2023, enligt årsredovisningen.
Rörelseresultatet blev 96 miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 30 procent. Hela årets vinst efter skatt, knappt 76 miljoner kronor, delas ut till ägarna. Bolaget ägs via två holdingbolag av ett 20-tal verksamma advokater. Medelantalet anställda var 121, jämfört med 113 året innan.
Nytt namn
Namnet Keelion har två delar, förklarar Katrin Troedsson. Den första kommer från köl och ska stå för stadga och trygghet. Den andra kommer från action och står för handlingskraft.
“Vi vill vara den trygga samarbetspartnern, men med framfart. Om man bara utgår från juridiken blir det snedvridet. Företag fattar inte beslut utifrån juridik, de utgår från sin affär. Vi måste ha samma utgångspunkt och lägga juridiken ovanpå”.
Läs även: Almegas chefekonom till unga: Skaffa en yrkesutbildning. Dagens PS
Hon vill att juristerna ska lämna det klassiska “det beror på”.
“Jag skulle hellre vilja att vi säger ‘utifrån er situation skulle jag rekommendera er att…’”.
Byrån flyttade nyligen till nya lokaler på Sturegatan 1 i Stockholm. Där har den tagit emot tio nya medarbetare bara i september. Målet är att växa både i antal medarbetare och i omsättning, genom egen tillväxt och genom rekryteringar utifrån. Geografiskt ligger fokus på de tre befintliga orterna.
“Det yttersta målet är att ta ytterligare kliv uppåt och bli en större aktör i branschen”, säger Katrin Troedsson.
“AI genomsyrar hela verksamheten”
För två år sedan testade byrån väldigt många AI-verktyg i olika piloter. Den fasen är nu över, säger hon. I dag har alla medarbetare tillgång till svenska Legora, och vissa grupper använder även Juno. Byrån använder också allmänna verktyg som Claude och Copilot.
Enligt årsredovisningen rullades Legora ut i hela byrån under 2025, efter ett internt pilotprojekt. Samma år rekryterades en ny IT-chef, och byrån inrättade ett särskilt råd för IT och dataskydd.
“Vid varje arbetsuppgift ska du fundera på om du kan använda AI. Det gäller inte bara juristsidan. När ett ärende läggs upp hämtas uppgifter automatiskt in från kunden, och även för penningtvättskontroller, ända tills vi följer upp kundupplevelsen”.
Missa inte: Toppjurister lämnar storbyråerna för AI-byråer. Realtid
Inom varje affärsområde finns grupper som går igenom arbetsmomenten för att effektivisera dem. Byrån har också en övergripande legal tech manager. Störst effekt har AI haft inom tvistlösning och i due diligence vid företagsaffärer, där stora mängder material ska gås igenom.
Leverantörerna står på kö. Legora värderas i dag till över 50 miljarder kronor, och konkurrensen om advokatbyråerna som kunder är hård.
“Det är någon som ringer på daglig basis. Men nu är vi mer i en förvaltningsfas. Vi behöver inte ha stressen att hela tiden hitta nya verktyg”.
Investeringarna syns i budgeten. Enligt Katrin Troedsson är IT, inklusive AI, i dag byråns tredje största kostnadspost, efter personal och lokaler.
Timarvodet lever kvar
Frågan är hur kostnaden och effektiviseringen ska synas på fakturan. Redan i årsredovisningen skriver byrån att ny teknik och ökad AI-användning gör att den ser över sin prismodell och hur tjänsterna paketeras. Ändå tror Katrin Troedsson inte att timarvodet försvinner, ens på tre till fem års sikt.
“Att ta betalt per timme är så otroligt cementerat. Många kunder vill fortfarande se hur många timmar vi har lagt. Egentligen vill vi vända på det och i stället ha en dialog med kunden om värdet av vår rådgivning. Då spelar det ingen roll om det tagit fem eller tio timmar”.
Det hon ser nu är en tydlig trend mot fasta priser. Kunderna vill veta i förväg vad ett uppdrag kommer att kosta. Hon pekar också på abonnemang, där jurister ibland sitter på plats hos kunden vissa dagar i veckan. Den modell som finns i vissa andra länder, där byråerna lägger på en procentuell teknikavgift, tror hon däremot inte på i nuläget.
Prissättningen var också i fokus när hon i september intervjuades av Dagens Juridik. Där beskrev hon dialogen om prismodeller som både ett krav från kunderna och något byrån själv vill prata mer om.
Juniorerna behövs
Att låta AI helt ta över juniorernas arbetsuppgifter är ingen väg framåt, menar hon.
“Då kommer vi inte ha några seniorer på sikt. Vi måste fortfarande ta in unga medarbetare och se till att de utvecklas. Det är inte effektivt att en senior granskar allt AI har genererat. Där behövs en yngre jurist, och seniorens roll blir den slutliga kvalitetsgranskningen”.
Frågan är snarare hur byrån ska ta betalt för de yngsta juristernas tid, när en del av arbetet i praktiken blir utbildning.
Enkla avtal försvinner, regler växer
Samtidigt ändras efterfrågan. Granskning av enklare avtalspaket minskar, och Katrin Troedsson tror att det delvis beror på att kunderna själva klarar det med AI. Hon jämför med när standardavtalen slog igenom.
“Vi behöver i förändringen se över vårt erbjudande till kund”.
Tvistlösning och regulatoriska frågor växer, inte minst på grund av den stora mängden nya EU-regler. Transaktionerna och kapitalmarknaden börjar också “smyga igång” igen, och bygg- och entreprenadsidan visar en försiktig återhämtning från låga nivåer.
Men AI har också en baksida. Kunder som har frågat en chattbot skickar ibland in material som skapar merarbete. När hon talade med kollegor på IBA:s årliga konferens i Köpenhamn i oktober beskrev de samma sak.
“Man tror att man får korrekta svar. Men det beror på hur du har ställt frågan, och kan du inte juridiken bakom är det lätt att hamna snett”.
Själv beskriver hon namnbytet som en omstart snarare än ett nytt företag.
“Vi har funnits länge. Det är snarare en reboot i en ny skrud”.