Advokatbyrån byter namn – AI blir tredje största kostnaden

“AI genomsyrar hela verksamheten”

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För två år sedan testade byrån väldigt många AI-verktyg i olika piloter. Den fasen är nu över, säger hon. I dag har alla medarbetare tillgång till svenska Legora, och vissa grupper använder även Juno. Byrån använder också allmänna verktyg som Claude och Copilot.

Enligt årsredovisningen rullades Legora ut i hela byrån under 2025, efter ett internt pilotprojekt. Samma år rekryterades en ny IT-chef, och byrån inrättade ett särskilt råd för IT och dataskydd.

“Vid varje arbetsuppgift ska du fundera på om du kan använda AI. Det gäller inte bara juristsidan. När ett ärende läggs upp hämtas uppgifter automatiskt in från kunden, och även för penningtvättskontroller, ända tills vi följer upp kundupplevelsen”.

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Inom varje affärsområde finns grupper som går igenom arbetsmomenten för att effektivisera dem. Byrån har också en övergripande legal tech manager. Störst effekt har AI haft inom tvistlösning och i due diligence vid företagsaffärer, där stora mängder material ska gås igenom.

Leverantörerna står på kö. Legora värderas i dag till över 50 miljarder kronor, och konkurrensen om advokatbyråerna som kunder är hård.

“Det är någon som ringer på daglig basis. Men nu är vi mer i en förvaltningsfas. Vi behöver inte ha stressen att hela tiden hitta nya verktyg”.

Investeringarna syns i budgeten. Enligt Katrin Troedsson är IT, inklusive AI, i dag byråns tredje största kostnadspost, efter personal och lokaler.

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Timarvodet lever kvar

Frågan är hur kostnaden och effektiviseringen ska synas på fakturan. Redan i årsredovisningen skriver byrån att ny teknik och ökad AI-användning gör att den ser över sin prismodell och hur tjänsterna paketeras. Ändå tror Katrin Troedsson inte att timarvodet försvinner, ens på tre till fem års sikt.

“Att ta betalt per timme är så otroligt cementerat. Många kunder vill fortfarande se hur många timmar vi har lagt. Egentligen vill vi vända på det och i stället ha en dialog med kunden om värdet av vår rådgivning. Då spelar det ingen roll om det tagit fem eller tio timmar”.

Det hon ser nu är en tydlig trend mot fasta priser. Kunderna vill veta i förväg vad ett uppdrag kommer att kosta. Hon pekar också på abonnemang, där jurister ibland sitter på plats hos kunden vissa dagar i veckan. Den modell som finns i vissa andra länder, där byråerna lägger på en procentuell teknikavgift, tror hon däremot inte på i nuläget.

Prissättningen var också i fokus när hon i september intervjuades av Dagens Juridik. Där beskrev hon dialogen om prismodeller som både ett krav från kunderna och något byrån själv vill prata mer om.

Juniorerna behövs

Att låta AI helt ta över juniorernas arbetsuppgifter är ingen väg framåt, menar hon.

“Då kommer vi inte ha några seniorer på sikt. Vi måste fortfarande ta in unga medarbetare och se till att de utvecklas. Det är inte effektivt att en senior granskar allt AI har genererat. Där behövs en yngre jurist, och seniorens roll blir den slutliga kvalitetsgranskningen”.

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Frågan är snarare hur byrån ska ta betalt för de yngsta juristernas tid, när en del av arbetet i praktiken blir utbildning.

Enkla avtal försvinner, regler växer

Samtidigt ändras efterfrågan. Granskning av enklare avtalspaket minskar, och Katrin Troedsson tror att det delvis beror på att kunderna själva klarar det med AI. Hon jämför med när standardavtalen slog igenom.

“Vi behöver i förändringen se över vårt erbjudande till kund”.

Tvistlösning och regulatoriska frågor växer, inte minst på grund av den stora mängden nya EU-regler. Transaktionerna och kapitalmarknaden börjar också “smyga igång” igen, och bygg- och entreprenadsidan visar en försiktig återhämtning från låga nivåer.

Men AI har också en baksida. Kunder som har frågat en chattbot skickar ibland in material som skapar merarbete. När hon talade med kollegor på IBA:s årliga konferens i Köpenhamn i oktober beskrev de samma sak.

“Man tror att man får korrekta svar. Men det beror på hur du har ställt frågan, och kan du inte juridiken bakom är det lätt att hamna snett”.

Själv beskriver hon namnbytet som en omstart snarare än ett nytt företag.

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“Vi har funnits länge. Det är snarare en reboot i en ny skrud”.