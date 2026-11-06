Nord Stream 2 förlorar i EU-domstolen – slipper inte gasreglerna

EU-domstolen i Luxemburg lämnade beskedet på torsdagen. Domstolen ogillar överklagandet från Nord Stream 2 AG och fastställer därmed tribunalens dom från november 2024. Det framgår av domstolens pressmeddelande.

Missa inte: USA vill sälja rysk gas till Europa – via amerikansk mellanhand. Realtid

Det betyder att EU:s ändrade gasdirektiv från 2019 står sig. Unionens regler för den inre gasmarknaden gäller alltså även för gasledningar från länder utanför EU, också för de delar som ligger inom ett medlemslands territorialvatten.

Därmed tar en juridisk process som har pågått i sju år slut, skriver Courthouse News. Domen kan inte överklagas i vanlig ordning. Bolaget får betala sina egna rättegångskostnader och dessutom Europaparlamentets och rådets.

Inga löften från EU

Nord Stream 2 AG är ett schweiziskt bolag som helägs av ryska statskontrollerade Gazprom. Ledningen går från Ryssland genom Östersjön till Tyskland.

Gasdirektivet kräver bland annat att försäljningen av gas skiljs från driften av ledningarna, så kallad åtskillnad. Det ställer också krav på tredjepartstillträde och transparens. Ändringen 2019 gjorde det möjligt för medlemsländer att under vissa villkor ge undantag till ledningar som var färdiga före den 23 maj 2019. Nord Stream 2 var inte färdigbyggd då.

Läs även: Heineken förlorar 1,2 miljarder mot grekiskt bryggeri i domstol. Dagens PS

ANNONS

Bolaget hävdade att det borde ha fått en övergångsperiod eller kompensation och hänvisade till principen om skydd för berättigade förväntningar. Det argumentet avvisar domstolen. Enligt domen har EU-institutionerna aldrig gett bolaget några precisa, ovillkorliga och samstämmiga försäkringar om att gasreglerna inte skulle gälla för ledningen. Domstolen skriver tvärtom att det i flera år hade funnits tecken på att reglerna skulle tillämpas på ledningar från tredjeland i allmänhet och på Nord Stream 2 i synnerhet.