900 tjänstemän slog till mot lyxbilsliga – misstänkt miljardbedrägeri

Så ska upplägget ha fungerat

ANNONS

Enligt Eppo ska fem misstänkta ledare och två skatterådgivare ha drivit upplägget sedan åtminstone 2016. Det byggde på att handel mellan EU-länder är momsfri.

Bolag i Österrike och Tjeckien ska ha deklarerat att de sålt lyxbilar till bolag i Berlin. Bolagen i Berlin var så kallade ”missing traders”: de köpte bilarna utan moms och tog ut moms när de sålde dem vidare. Sedan försvann de utan att betala in momsen till skattemyndigheten.

Missa inte: Tvättmedlet som ser ut som juice – nu har EU-domstolen sagt sitt. Realtid

Buffertbolag sålde därefter bilarna vidare inom Tyskland för att dölja spåren, innan bilarna såldes till ett annat EU-land. Den sista tyska köparen begärde tillbaka moms som aldrig hade betalats in. Pengarna ska sedan ha tvättats.

Den österrikiska delen gäller enligt finansdepartementet fordonsleveranser för omkring 80 miljoner euro och ett skattebortfall på över 10 miljoner euro. Utredarna misstänker också att nätverket använt falska transport- och leveransdokument.

”Bedrägeri känner inga gränser”, säger Österrikes finansminister Markus Marterbauer i ett pressmeddelande.

Ännu en lyxbilshärva

Det är inte första gången Eppo slår till mot lyxbilshandeln. I mars gjorde myndigheten husrannsakningar i nio länder mot ett nätverk kring bilhandlare i Berlin och Iserlohn. Där uppskattades skadan till över 103 miljoner euro, rapporterade Stuttgarter Zeitung.

ANNONS

Sommaren 2025 kom utredningen ”Vortex”. Även där uppskattades skadan till 100 miljoner euro, och den gällde handel med tusentals begagnade lyxbilar.

Enligt det österrikiska finansdepartementet förlorar EU minst 50 miljarder euro om året på karusellbedrägerier.

Problemet finns även i Sverige. Realtid har tidigare rapporterat att momskaruseller toppar konkurslistan. Bedrägeriexperten Anders Björkenheim kallade då bedrägerierna ”en ny basindustri i Sverige”.

Staten har sedan dess satsat nya resurser mot momskaruseller. Samtidigt har Skatteverket slagit larm om en ny våg av momsbedrägerier.