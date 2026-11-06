EU:s åklagarmyndighet Eppo har slagit till mot ett misstänkt nätverk för momskaruseller i lyxbilshandeln. Skadan uppskattas till 100 miljoner euro, drygt en miljard kronor. Tretton personer har gripits och över 50 utreds.
900 tjänstemän slog till mot lyxbilsliga – misstänkt miljardbedrägeri
Insatsen har kodnamnet ”Javelin” och genomfördes i onsdags i Österrike, Kroatien, Tjeckien, Tyskland och Polen. Över 900 skattetjänstemän och poliser deltog, enligt Eppo. Utredningen leds från Eppos kontor i Frankfurt och Graz.
Missa inte: Ryanair rasar mot Europas flygjättar – nu får Michael O’Leary en ny smäll i EU-domstolen. Realtid
Tretton personer greps i Tyskland och Österrike. Tre av dem greps i Österrike, och två österrikiska medborgare greps av tysk polis i Tyskland, uppger det österrikiska finansdepartementet. Enligt departementet slog myndigheterna till på över 100 platser i Europa.
Vandrarhem och kryptotillgångar i beslag
Myndigheterna har verkställt beslag till ett värde av 26 miljoner euro, omkring 285 miljoner kronor. I Berlin togs två fastigheter i beslag, varav en med ett vandrarhem. I Kroatien beslagtogs sju fastigheter.
Läs även: Korruptionsskandal i Ukraina: Hög militär hotade polis med vapen. Dagens PS
Dessutom frystes bankkonton och dussintals bilar togs i beslag, bland dem flera lyxbilar. Polisen tog också kontanter, kryptotillgångar, flera lyxklockor och en pistol med ammunition.
Så ska upplägget ha fungerat
Enligt Eppo ska fem misstänkta ledare och två skatterådgivare ha drivit upplägget sedan åtminstone 2016. Det byggde på att handel mellan EU-länder är momsfri.
Bolag i Österrike och Tjeckien ska ha deklarerat att de sålt lyxbilar till bolag i Berlin. Bolagen i Berlin var så kallade ”missing traders”: de köpte bilarna utan moms och tog ut moms när de sålde dem vidare. Sedan försvann de utan att betala in momsen till skattemyndigheten.
Missa inte: Tvättmedlet som ser ut som juice – nu har EU-domstolen sagt sitt. Realtid
Buffertbolag sålde därefter bilarna vidare inom Tyskland för att dölja spåren, innan bilarna såldes till ett annat EU-land. Den sista tyska köparen begärde tillbaka moms som aldrig hade betalats in. Pengarna ska sedan ha tvättats.
Den österrikiska delen gäller enligt finansdepartementet fordonsleveranser för omkring 80 miljoner euro och ett skattebortfall på över 10 miljoner euro. Utredarna misstänker också att nätverket använt falska transport- och leveransdokument.
”Bedrägeri känner inga gränser”, säger Österrikes finansminister Markus Marterbauer i ett pressmeddelande.
Ännu en lyxbilshärva
Det är inte första gången Eppo slår till mot lyxbilshandeln. I mars gjorde myndigheten husrannsakningar i nio länder mot ett nätverk kring bilhandlare i Berlin och Iserlohn. Där uppskattades skadan till över 103 miljoner euro, rapporterade Stuttgarter Zeitung.
Sommaren 2025 kom utredningen ”Vortex”. Även där uppskattades skadan till 100 miljoner euro, och den gällde handel med tusentals begagnade lyxbilar.
Enligt det österrikiska finansdepartementet förlorar EU minst 50 miljarder euro om året på karusellbedrägerier.
Problemet finns även i Sverige. Realtid har tidigare rapporterat att momskaruseller toppar konkurslistan. Bedrägeriexperten Anders Björkenheim kallade då bedrägerierna ”en ny basindustri i Sverige”.
Staten har sedan dess satsat nya resurser mot momskaruseller. Samtidigt har Skatteverket slagit larm om en ny våg av momsbedrägerier.