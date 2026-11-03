AI används för att ge råd i skilsmässor – jurister blir allt mer frustrerade

Allt fler personer i USA använder AI-chattbotar för att få juridisk rådgivning i samband med skilsmässor och vårdnadstvister.

Men råden kan vara missvisande och i vissa fall förvärra rättsprocesserna.

Nu varnar familjerättsjurister för att AI-genererade inlagor och felaktiga juridiska argument skapar merarbete och driver upp kostnaderna för klienterna, rapporterar Wall Street Journal.

Ger svar direkt

I en undersökning bland 133 jurister på den amerikanska familjerättsbyrån Cordell & Cordell uppgav 80 procent att klienter hade skickat dem brev, utkast till domstolsinlagor eller förslag på juridiska strategier som de misstänkte var framtagna med hjälp av AI.

En förklaring till utvecklingen är att skilsmässor ofta innebär ekonomisk press.

Att anlita en advokat kan vara dyrt och tidskrävande, medan en chattbot kan ge omedelbara svar, även mitt i natten.

Men AI-tjänsterna har svårt att hantera familjerättsliga tvister, där parterna ofta har helt olika uppfattningar om vad som hänt.

ANNONS

Chattbotarna tenderar dessutom att utgå från användarens egen beskrivning utan att efterfråga underlag från motparten.

Läs mer: Jurist hittade på rättsfall genom AI. Dagens PS