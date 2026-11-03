Många som befinner sig i rättsvister, som skilsmässor, väljer att ta råd från AI. Det får professionella jurister att oroa sig för utvecklingen.
AI används för att ge råd i skilsmässor – jurister blir allt mer frustrerade
Allt fler personer i USA använder AI-chattbotar för att få juridisk rådgivning i samband med skilsmässor och vårdnadstvister.
Men råden kan vara missvisande och i vissa fall förvärra rättsprocesserna.
Nu varnar familjerättsjurister för att AI-genererade inlagor och felaktiga juridiska argument skapar merarbete och driver upp kostnaderna för klienterna, rapporterar Wall Street Journal.
Ger svar direkt
I en undersökning bland 133 jurister på den amerikanska familjerättsbyrån Cordell & Cordell uppgav 80 procent att klienter hade skickat dem brev, utkast till domstolsinlagor eller förslag på juridiska strategier som de misstänkte var framtagna med hjälp av AI.
En förklaring till utvecklingen är att skilsmässor ofta innebär ekonomisk press.
Att anlita en advokat kan vara dyrt och tidskrävande, medan en chattbot kan ge omedelbara svar, även mitt i natten.
Men AI-tjänsterna har svårt att hantera familjerättsliga tvister, där parterna ofta har helt olika uppfattningar om vad som hänt.
Chattbotarna tenderar dessutom att utgå från användarens egen beskrivning utan att efterfråga underlag från motparten.
Även domare märker av trenden
Ett exempel gäller en amerikansk företagare som ville få sina underhållsbetalningar till sin tidigare partner sänkta.
Efter att ha frågat en chattbot fick han beskedet att han hade goda möjligheter att vinna.
Men när ärendet prövades visade det sig att hans ekonomiska situation var mer komplicerad än vad AI-tjänsten hade utgått från.
Det krävdes ytterligare advokater och en rättsmedicinsk ekonomisk granskning innan domstolen började ompröva betalningarna.
Även domare har börjat reagera på AI-genererat material.
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Används för att överbelasta motparten
Damien Charlotin, verksam vid UC Law San Francisco, har identifierat 148 avgöranden inom familjerätten där domare uppmärksammat påhittade rättsfallshänvisningar eller andra AI-relaterade fel.
Över 100 av fallen inträffade under 2026.
I ett annat fall i Florida lämnade en man som företrädde sig själv in minst 145 yrkanden i samband med sin skilsmässa.
En appellationsdomstol beslutade i maj att framtida inlagor från mannen skulle avvisas om de inte undertecknades av en advokat.
Jurister varnar också för att AI kan användas för att överbelasta motparten med upprepade och ogrundade juridiska inlagor.
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