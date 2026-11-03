Åklagare hänvisade till påhittad dom – avslöjades i rättsprocess

En åklagare vid den brittiska åklagarmyndigheten CPS hänvisade till ett helt påhittat rättsfall i en process vid High Court.

Misstaget uppges ha uppstått efter en internetsökning med AI-genererade svar.

Det har nu väckt nya frågor om hur artificiell intelligens används inom rättsväsendet i Storbritannien.

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Det var Ravinder Dhillon, senior åklagare vid CPS enhet för våldtäktsbrott och andra grova sexualbrott, som hänvisade till det fiktiva rättsfallet, skriver The Guardian.

Hänvisningen användes i en juridisk argumentation för att försvara beslutet att åtala en pojke som var 11 år när han anklagades för att ha våldtagit sin sjuåriga syster.

Pojkens advokater hade ifrågasatt åtalsbeslutet och menade att åklagarmyndigheten inte hade tagit tillräcklig hänsyn till yttranden från socialarbetare, ungdomsarbetare och en rättspsykolog.

I sitt yttrande hänvisade Dhillon till ett avgörande från 2024 som enligt domstolshandlingarna aldrig hade existerat.

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