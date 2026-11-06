Advokatbyråernas miljardlån hotas – fordringar krymper

En del amerikanska advokatbyråer driver så kallade massprocesser, tusentals likartade skadeståndsmål mot till exempel läkemedels- eller kemibolag (mass torts på engelska). Byråerna har i flera år lånat från privata kreditfonder för att finansiera verksamheten. Som säkerhet har de lämnat de arvoden de räknar med att få när målen förlikas eller vinns.

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Nu prövas den modellen i domstol, rapporterar Wall Street Journal. När byråerna går i konkurs ifrågasätts långivarnas rätt till de framtida arvodena. Flera finansiärer riskerar att förlora säkerheter för lån på hundratals miljoner dollar.

Fordran krympte med två tredjedelar

Tydligast syns det i konkursen för Houstonbyrån AkinMears. Där har en domare minskat en långivares säkerställda fordran från 165 till 50 miljoner dollar, enligt WSJ.

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AkinMears hade bara fyra advokater. Byrån ansökte om likvidation enligt Chapter 7 i januari 2025. Enligt Law.com hade den då skulder på över 115 miljoner dollar till ett bolag inom Virage Capital Management och 86 miljoner dollar till Rocade Capital.

Konkursen handläggs av domaren Marvin Isgur i Southern District of Texas. Konkursförvaltaren har dessutom stämt Virage i en separat process. Enligt domstolens diarium ska en invändning mot en fordran prövas vid en rättegång den 7 december.

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Byråns medgrundare Truett Akin IV har också ansökt om personlig rekonstruktion. Han har över 202 miljoner dollar i skulder till processfinansiärer, enligt Law360.