Konkurser bland amerikanska massprocessbyråer sätter processfinansiärernas affärsmodell på prov. I ett fall har en domare krympt en långivares säkerställda fordran från 165 till 50 miljoner dollar, enligt Wall Street Journal.
Advokatbyråernas miljardlån hotas – fordringar krymper
En del amerikanska advokatbyråer driver så kallade massprocesser, tusentals likartade skadeståndsmål mot till exempel läkemedels- eller kemibolag (mass torts på engelska). Byråerna har i flera år lånat från privata kreditfonder för att finansiera verksamheten. Som säkerhet har de lämnat de arvoden de räknar med att få när målen förlikas eller vinns.
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Nu prövas den modellen i domstol, rapporterar Wall Street Journal. När byråerna går i konkurs ifrågasätts långivarnas rätt till de framtida arvodena. Flera finansiärer riskerar att förlora säkerheter för lån på hundratals miljoner dollar.
Fordran krympte med två tredjedelar
Tydligast syns det i konkursen för Houstonbyrån AkinMears. Där har en domare minskat en långivares säkerställda fordran från 165 till 50 miljoner dollar, enligt WSJ.
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AkinMears hade bara fyra advokater. Byrån ansökte om likvidation enligt Chapter 7 i januari 2025. Enligt Law.com hade den då skulder på över 115 miljoner dollar till ett bolag inom Virage Capital Management och 86 miljoner dollar till Rocade Capital.
Konkursen handläggs av domaren Marvin Isgur i Southern District of Texas. Konkursförvaltaren har dessutom stämt Virage i en separat process. Enligt domstolens diarium ska en invändning mot en fordran prövas vid en rättegång den 7 december.
Byråns medgrundare Truett Akin IV har också ansökt om personlig rekonstruktion. Han har över 202 miljoner dollar i skulder till processfinansiärer, enligt Law360.
Fler byråer i samma sits
AkinMears är inte ensam. I augusti ansökte en annan Houstonbyrå, Galindo Law Firm, om rekonstruktion enligt Chapter 11. Byrån företräder över 20 000 klienter och har skulder på mer än 50 miljoner dollar, enligt Law360.
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Enligt byråns redogörelse till domstolen slutade långivaren CMG Funding i februari att betala ut pengar från en kreditram på 45 miljoner dollar. CMG hävdar panträtt i byråns samtliga tillgångar, även arvodesfordringarna. Den frågan är fortfarande omtvistad.
Virage har enligt advokatbyrån Dechert finansierat minst fyra amerikanska byråer som senare gått i konkurs.
Varningssignalerna har funnits länge
Problemen har byggts upp under flera år. Massprocesserna drar ofta ut på tiden, medan lånen har fasta förfallodagar och höga räntor.
Redan hösten 2024 talade Brandon Baer, grundare av Contingency Capital, om ”en viss grad av stress och kris” i branschen, enligt Bloomberg Law. Rocades vd Brian Roth sa då att marknaden behövde smälta allt kapital som strömmat in snabbt. Många investerare väntade enligt honom på att pengarna skulle komma tillbaka från målen.
Domstolarnas besked kan nu förändra hur privata långivare finansierar massprocessbyråer, skriver WSJ.
Annorlunda i Sverige
I Sverige ser marknaden annorlunda ut. Enligt Advokatsamfundets vägledande regler får advokater som huvudregel inte avtala om resultatarvode. Svensk tvistefinansiering riktar sig därför i första hand till klienterna och inte till byråerna.
Ett exempel är Litigium Capital, som i ett samarbete med TM & Partners kan stå för delar av klienternas processkostnader. Även konkursadvokaten Mats Emthén har gått till tvistefinansiären Kapatens.