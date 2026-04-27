Den tidigare amerikanske riksadvokaten Paul Clement ska företräda fyra advokatbyråer i en avgörande förhandling mot Trumpadministrationen i maj.
Stjärnadvokat leder kampen mot Trump
Den 14 maj avgörs nästa kapitel i den juridiska striden mellan president Donald Trump och delar av den amerikanska advokatkåren.
Då ska Paul Clement, en av USA:s mest erfarna appellationsadvokater med över hundra Supreme Court-mål bakom sig, argumentera för byråerna Perkins Coie, WilmerHale, Jenner & Block och Susman Godfrey inför appellationsdomstolen i Washington, enligt Reuters.
De fyra byråerna är de enda som valde att utmana Trumps exekutiva order i domstol i stället för att förhandla fram uppgörelser.
Nio andra byråer valde den vägen, och åtog sig sammantaget pro bono-arbete värt närmare 940 miljoner dollar för ändamål som administrationen stödde.
Federala domare underkände orderna
Trumps exekutiva order anklagade byråerna för att ha vänt rättssystemet mot honom och hans allierade, samt för att ha drivit mångfaldspolicyer som han beskrev som diskriminerande.
Orderna syftade till att stänga byråernas jurister ute från federala byggnader och att säga upp statliga kontrakt med deras klienter.
Fyra federala domare ogiltigförklarade orderna och slog fast att de stred mot grundlagsskyddet för yttrandefrihet och rättssäkerhet.
Trumpadministrationen överklagade, och det är det överklagandet som nu ska prövas av ett panel med två demokrat- och en republikanutse domarnominerade domare.
Clement, som var riksadvokat (solicitor general) under George W. Bush, ställs mot justitiedepartementets advokat Abhishek Kambli.
Clement företräder i dag även klienter som Elon Musks Tesla och Federal Reserve-ledamoten Lisa Cook i dennes strid mot Trumps försök att avsätta henne.
Brett stöd från juridikvärlden
Inför förhandlingen har stödet för de fyra byråerna vuxit sig brett.
Mer än 800 amerikanska advokatbyråer uppmanade i en amicus curiae-inlaga i april domstolen att inte återuppliva Trumps order, med argumentet att en seger för administrationen skulle undergräva hela advokatkårens oberoende.
Dussintals nuvarande och tidigare chefjurister vid stora amerikanska företag, däribland tidigare chefjuristerna på JPMorgan Chase och Oracle, lämnade en separat inlaga med liknande budskap.
Ny byrå grundad för att möta Trump
Parallellet med rättsstriden expanderar Washingtonadvokatens Abbe Lowells byrå, grundad i maj 2025 med det uttalade syftet att försvara personer som hamnat i Trumpadministrationens skottglugg.
I mars tillkännagav Lowell & Associates att tidigare federala åklagaren Caleb Hayes-Deats ansluter som byråns första delägare.
Bland byråns klienter återfinns New Yorks delstatsåklagare Letitia James, Federal Reserve-ledamoten Lisa Cook och tidigare nationelle säkerhetsrådgivaren John Bolton, samtliga föremål för utredningar eller åtgärder under Trump.
Appellationsdomstolens dom kan överklagas till Högsta domstolen.