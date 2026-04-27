Stjärnadvokat leder kampen mot Trump

Den 14 maj avgörs nästa kapitel i den juridiska striden mellan president Donald Trump och delar av den amerikanska advokatkåren.

Då ska Paul Clement, en av USA:s mest erfarna appellationsadvokater med över hundra Supreme Court-mål bakom sig, argumentera för byråerna Perkins Coie, WilmerHale, Jenner & Block och Susman Godfrey inför appellationsdomstolen i Washington, enligt Reuters.

De fyra byråerna är de enda som valde att utmana Trumps exekutiva order i domstol i stället för att förhandla fram uppgörelser.

Nio andra byråer valde den vägen, och åtog sig sammantaget pro bono-arbete värt närmare 940 miljoner dollar för ändamål som administrationen stödde.

Federala domare underkände orderna

Trumps exekutiva order anklagade byråerna för att ha vänt rättssystemet mot honom och hans allierade, samt för att ha drivit mångfaldspolicyer som han beskrev som diskriminerande.

Orderna syftade till att stänga byråernas jurister ute från federala byggnader och att säga upp statliga kontrakt med deras klienter.

Fyra federala domare ogiltigförklarade orderna och slog fast att de stred mot grundlagsskyddet för yttrandefrihet och rättssäkerhet.

Trumpadministrationen överklagade, och det är det överklagandet som nu ska prövas av ett panel med två demokrat- och en republikanutse domarnominerade domare.

Clement, som var riksadvokat (solicitor general) under George W. Bush, ställs mot justitiedepartementets advokat Abhishek Kambli.

Clement företräder i dag även klienter som Elon Musks Tesla och Federal Reserve-ledamoten Lisa Cook i dennes strid mot Trumps försök att avsätta henne.