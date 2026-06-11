Advokaten fick betala när Setterwalls drev in arvodet

Klienten hävdade att man kommit överens om ett tak för vad notan fick bli, och att priset ändå var orimligt högt, men Stockholms tingsrätt höll inte med.

Missa inte: Missbruk av sekretess: Så kan bevis hållas borta från domstolar. Realtid

Det framgår av en dom som Dagens Juridik skriver om.

Konkurs i konstvärlden

Bakgrunden är en uppmärksammad konkurs i konstvärlden. En gallerist, anklagad för avancerade konstbedrägerier, lämnade efter sig skulder på 2,2 miljarder kronor.

Läs även: Hon vårdade sin man i 17 år – nekas arv eftersom hon är för rik. Dagens PS

Konkursboet krävde i sin tur pengar tillbaka av en rad investerare som gjort affärer med galleristen, däribland en polsk investerare som Setterwalls åtog sig att försvara 2020.

Kravet mot honom låg på omkring 15 miljoner kronor.

ANNONS

Investeraren betalade två förskott men slutade sedan betala. Setterwalls gick till domstol och krävde drygt 58 400 euro plus ränta. Investeraren menade att det enda som sagts var att kostnaden skulle stanna vid 30 000 euro.