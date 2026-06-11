Advokatbyrån Setterwalls har återigen fått rätt att kräva in sitt arvode av en tidigare klient som vägrat betala.
Advokaten fick betala när Setterwalls drev in arvodet
Klienten hävdade att man kommit överens om ett tak för vad notan fick bli, och att priset ändå var orimligt högt, men Stockholms tingsrätt höll inte med.
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Det framgår av en dom som Dagens Juridik skriver om.
Konkurs i konstvärlden
Bakgrunden är en uppmärksammad konkurs i konstvärlden. En gallerist, anklagad för avancerade konstbedrägerier, lämnade efter sig skulder på 2,2 miljarder kronor.
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Konkursboet krävde i sin tur pengar tillbaka av en rad investerare som gjort affärer med galleristen, däribland en polsk investerare som Setterwalls åtog sig att försvara 2020.
Kravet mot honom låg på omkring 15 miljoner kronor.
Investeraren betalade två förskott men slutade sedan betala. Setterwalls gick till domstol och krävde drygt 58 400 euro plus ränta. Investeraren menade att det enda som sagts var att kostnaden skulle stanna vid 30 000 euro.
Advokaten får vara med och betala
Men en sådan uppgift, som dessutom kom via en mellanhand, ändrade inte vad parterna faktiskt kommit överens om. Byrån hade lagt ned knappt 192 timmar, och tingsrätten gav Setterwalls rätt fullt ut.
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Domstolen stannade inte där. Eftersom investerarens egen advokat drivit processen rörigt och därmed orsakat onödiga kostnader, fick advokaten själv vara med och betala, 325 000 kronor av Setterwalls rättegångskostnader.
En av flera vinster
Det är inte första gången för Setterwalls.
Byrån vann en närmast identisk tvist i november 2025, där motpartens ombud likaså fick betala för ett, enligt domstolen, ”ostrukturerat och vidlyftigt” sätt att föra talan.
Hovrätten ville inte ta upp det målet, och klienten har enligt Dagens Juridik gått vidare till Högsta domstolen.