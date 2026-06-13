Penningtvätten ökar: Fyra branscher i riskzonen

Banksektorn väger tyngst

Trots att bankernas kontrollsystem förbättrats räcker de enligt rapporten inte till för att hindra att mycket stora belopp tvättas genom sektorn, vilket riskerar att urholka förtroendet för det finansiella systemet.

Bland riskfaktorerna lyfts missbruk av identiteter, målvakter och snabbt förändrade transaktionsmönster, liksom att kriminella registrerar andra personers identiteter som bolagsföreträdare, ofta via så kallade historikbolag som ger direkt tillgång till företagskontot.

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En särskild sårbarhet är att kontonummer ofta saknas i överföringar mellan aktörer på grund av brister i den svenska betalningsinfrastrukturen, något kriminella utnyttjar systematiskt.

Finansinspektionen har förelagt Bankgirots svenska ägarbanker att åtgärda bristerna senast den 31 december 2026.

Fastigheter ett attraktivt verktyg

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Även fastighetsbranschen beskrivs som ett attraktivt verktyg för att tvätta och investera brottsvinster, och otillräckliga kontroller gör det möjligt för både svenska och utländska aktörer att tvätta stora belopp via svenska fastigheter, något som kan påverka förtroendet för marknadens prissättning.

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Finanspolisen anser att inrapporteringen från branschen är för låg i förhållande till risken.

”Viktigast av allt när man identifierar någonting är att faktiskt agera. Inte bara att rapportera in till Finanspolisen utan även att stoppa affären”, säger Lena Palmklint, chef för Finanspolisen.

Anmälningarna har fördubblats

Utvecklingen avspeglas i statistiken.

Antalet anmälda penningtvättsbrott uppgick till omkring 19 000 under 2024, mot drygt 9 000 år 2020, och Finanspolisen tog emot över 60 000 misstankerapporter, mer än en fördubbling sedan 2020. Antalet lagförda tredubblades, till drygt 5 000.

”Det är avgörande att myndigheter samarbetar, eftersom kriminella nätverk använder komplexa och gränsöverskridande upplägg för att dölja tillgångarnas ursprung”, säger Linda Gustafsson, penningtvättstrateg hos Kronofogden.

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Försvaret har stärkts – men räcker inte

Rapporten konstaterar att försvaret stärkts genom skärpt lagstiftning, sekretessbrytande regler och nya verktyg för att återta brottsvinster, men att kontrollsystemen ännu inte räcker mot aktörer som löpande behöver tvätta stora volymer brottsvinster.

Samordningsfunktionen påpekar också att bedömningsskalan behöver kalibreras om, eftersom merparten av sektorerna nu hamnar på den högsta nivån.