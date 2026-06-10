En man som beskattades både för utländska betalningar och för en aktieförsäljning, trots att det rörde sig om samma pengar, får rätt i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Domstolen river upp beskattningen och slår fast att samma inkomst inte kan beskattas två gånger.
Skatteverket beskattade samma inkomst två gånger – får bakläxa
Mannen tog under åren 2017–2020 emot sammanlagt drygt en miljon kronor från två utländska bolag.
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Enligt domen uppgav han till Skatteverket att betalningarna var förskott för aktier som han sålde 2021.
Skatteverket gjorde en annan bedömning: betalningarna ansågs vara oredovisad lön och beskattades som inkomst av tjänst för respektive år, med skattetillägg. Myndigheten beskrev förklaringen om aktieförsäljningen som en efterhandskonstruktion.
Fick avslag i två instanser
När mannen året därpå deklarerade aktieförsäljningen tog han upp i princip samma belopp som kapitalvinst, men villkorat.
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Han angav i deklarationen att vinsten bara skulle beskattas om tvisten om de tidigare åren fick en viss utgång, och att beloppet annars inte skulle ses som en aktievinst. Skatteverket beskattade honom ändå.
Både Förvaltningsrätten i Malmö och Kammarrätten i Göteborg avslog mannens överklaganden.
Var samma inkomst
HFD beviljade dock prövningstillstånd för beskattningsåret 2021 och kom till en annan slutsats.
Av utredningen framgick inte annat än att det belopp som deklarerades som kapitalvinst 2021 var samma pengar som året innan hade beskattats som lön.
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Mannen hade därmed beskattats för samma inkomster två gånger, konstaterar domstolen, som undanröjer underinstansernas avgöranden i de delar som rör 2021.
Beskattningen för 2017–2020 prövades däremot inte av HFD och står kvar. Mannen får ersättning för sina ombudskostnader i förvaltningsrätten, kammarrätten och HFD med sammanlagt 46 630 kronor.