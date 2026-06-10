Skatteverket beskattade samma inkomst två gånger – får bakläxa

Mannen tog under åren 2017–2020 emot sammanlagt drygt en miljon kronor från två utländska bolag.

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Enligt domen uppgav han till Skatteverket att betalningarna var förskott för aktier som han sålde 2021.

Skatteverket gjorde en annan bedömning: betalningarna ansågs vara oredovisad lön och beskattades som inkomst av tjänst för respektive år, med skattetillägg. Myndigheten beskrev förklaringen om aktieförsäljningen som en efterhandskonstruktion.

Fick avslag i två instanser

När mannen året därpå deklarerade aktieförsäljningen tog han upp i princip samma belopp som kapitalvinst, men villkorat.

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Han angav i deklarationen att vinsten bara skulle beskattas om tvisten om de tidigare åren fick en viss utgång, och att beloppet annars inte skulle ses som en aktievinst. Skatteverket beskattade honom ändå.

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Både Förvaltningsrätten i Malmö och Kammarrätten i Göteborg avslog mannens överklaganden.