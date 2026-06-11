Tidigare Bravida-chef slipper fängelse i hovrätten

I höstas dömde Malmö tingsrätt två tidigare chefer på det börsnoterade bolaget för anstiftan till grovt bedrägeri respektive grovt bedrägeri.

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Avdelningschefen, som uppmanat underlydande att överfakturera, dömdes då till fängelse, medan en serviceledare som utfört en del av överfaktureringen fick villkorlig dom och böter med hänvisning till att han agerat efter instruktion från en högre chef.

Hovrätten mildrar domen

Hovrätten gör nu en annan bedömning av avdelningschefens ansvar. Tingsrätten ansåg att han skulle dömas för hela den överfakturering som åtalet gällde, totalt 4 235 timmar.

Hovrätten anser däremot att bara 2 385 timmar kan knytas till honom, skriver Dagens industri. Trots att straffvärdet bedöms motsvara ett års fängelse stannar domstolen vid villkorlig dom och böter.

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Som skäl lyfter hovrätten bland annat fram att mannen förlorat sitt arbete och att det inte finns något som talar för att han kommer att begå nya brott.

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Chefsåklagaren Lars Olson är inte nöjd med utgången, men säger till Di att det inte är något han kommer, eller ens kan överklaga.