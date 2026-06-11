Den tidigare avdelningschef på installationsbolaget Bravida som dömts för överfakturering av Region Skåne slipper fängelse. Hovrätten ändrar straffet från ett år och fyra månaders fängelse till villkorlig dom och böter, vilket innebär att ingen av de åtalade i härvan döms till fängelse.
Tidigare Bravida-chef slipper fängelse i hovrätten
I höstas dömde Malmö tingsrätt två tidigare chefer på det börsnoterade bolaget för anstiftan till grovt bedrägeri respektive grovt bedrägeri.
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Avdelningschefen, som uppmanat underlydande att överfakturera, dömdes då till fängelse, medan en serviceledare som utfört en del av överfaktureringen fick villkorlig dom och böter med hänvisning till att han agerat efter instruktion från en högre chef.
Hovrätten mildrar domen
Hovrätten gör nu en annan bedömning av avdelningschefens ansvar. Tingsrätten ansåg att han skulle dömas för hela den överfakturering som åtalet gällde, totalt 4 235 timmar.
Hovrätten anser däremot att bara 2 385 timmar kan knytas till honom, skriver Dagens industri. Trots att straffvärdet bedöms motsvara ett års fängelse stannar domstolen vid villkorlig dom och böter.
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Som skäl lyfter hovrätten bland annat fram att mannen förlorat sitt arbete och att det inte finns något som talar för att han kommer att begå nya brott.
Chefsåklagaren Lars Olson är inte nöjd med utgången, men säger till Di att det inte är något han kommer, eller ens kan överklaga.
Visselblåsare slog larm
Härvan har sin bakgrund i att Region Skåne våren 2024 polisanmälde Bravida sedan en granskning visat att bolaget överfakturerat regionen.
Enligt åtalet pågick brottsligheten mellan 2021 och 2023 och rörde en överfakturering på drygt två miljoner kronor för elarbeten som aldrig utförts på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Brotten uppdagades efter att en visselblåsare inom företaget slagit larm.
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Granskningen av Region Skånes avtal utfördes av revisionsbolaget Ernst & Young och visade att upp till en tredjedel av fakturerade belopp var rena luftposter.
Skandalen spred sig till flera kommuner och regioner, och Bravida tvingades betala tillbaka nästan en miljon kronor till Malmö stad. Bolaget har uppgett att överfakturering förekommit i en avdelning, men att det inte rör sig om ett systematiskt problem.
Hovrätten instämmer samtidigt i tingsrättens slutsats att Bravida fakturerat Region Skåne för minst 4 235 timmar som aldrig arbetats.