USA moderniserar kreditbedömning för bolån – även hyra räknas

Det meddelade William Pulte, chef för tillsynsmyndigheten Federal Housing Finance Agency (FHFA), på onsdagen.

Förändringen innebär att de två instituten, som tillsammans garanterar merparten av alla bolån i USA, nu tar emot bolån bedömda enligt kreditmodellen VantageScore 4.0, som använder avancerad dataanalys för att generera kreditbetyg.

FHFA godkände modellen redan 2022, men det är nu den formellt integreras i garantiprocessen. Parallellt arbetar myndigheterna med att implementera en liknande uppdaterad modell från kreditvärderingsföretaget FICO.

Bostadsministern kommer ta de ny modellerna i beaktining

Även bostadsminister Scott Turner meddelade att hans departement kommer att beakta de nya kreditmodellerna för bolån försäkrade av Federal Housing Administration, FHA.

Syftet med förändringen är att ge fler amerikaner tillgång till bolån till rimliga villkor, särskilt personer som betalar hyra och räkningar i tid men som tidigare inte kvalificerat sig enligt de traditionella kreditbedömningsmodellerna.

”Vi moderniserar kreditbedömningen med mer träffsäkra modeller och hjälper miljontals amerikaner som ansvarfullt betalar sin hyra att kvalificera sig för bolån”, sade Pulte i ett uttalande.

Ska pressa ner kostnaderna

Myndigheterna bedömer också att den ökade konkurrensen mellan kreditmodeller kan pressa ned bolånekostnaderna.

Tillkännagivandet är en del av Trumpadministrationens ökade fokus på bostadspriser och tillgång till bostäder, ett politiskt prioriterat område inför mellanårsvalen i november då republikanerna ska försvara sina knappa majoriteter i båda kamrarna i kongressen.