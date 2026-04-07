Över 800 advokatbyråer motsätter sig Trump

I en så kallad amicus curiae-inlaga, insänd till appellationsdomstolen i Washington D.C. på fredagen, hävdar undertecknarna att en seger för Trump skulle undergräva hela advokatkårens oberoende, rapporterar Reuters.

Stödet riktas till byråerna Perkins Coie, WilmerHale, Jenner & Block och Susman Godfrey, som valde att utmana Trumps order i domstol i stället för att gå med på uppgörelser.

Federala domare ogiltigförklarade orderna förra året och slog fast att de stred mot grundlagsskyddet för yttrandefrihet och rättssäkerhet. Regeringen har överklagat, och muntliga förhandlingar är planerade till den 14 maj.

Anklagas för att ha vänt rättssystemet mot Trump

Trumps exekutiva order anklagade byråerna för att ha ”weaponized” rättssystemet mot honom och hans allierade samt för att ha främjat mångfaldspolicyer som han beskrev som diskriminerande.

Orderna syftade till att stänga byråernas jurister ute från federala byggnader och att säga upp statliga kontrakt med byråernas klienter.

Bland undertecknarna på fredagens inlaga återfinns byrån Dunn Isaacson Rhee, vars ledning lämnade Paul Weiss i maj 2025 efter att den byrån träffat en överenskommelse med Trump. Även Arnold & Porter, som har drivit en rad stämningar mot Trumpadministrationen, har skrivit under.