Mer än 800 amerikanska advokatbyråer uppmanar en federal appellationsdomstol att inte återuppliva president Donald Trumps exekutiva order mot fyra framstående advokatbyråer.
Över 800 advokatbyråer motsätter sig Trump
I en så kallad amicus curiae-inlaga, insänd till appellationsdomstolen i Washington D.C. på fredagen, hävdar undertecknarna att en seger för Trump skulle undergräva hela advokatkårens oberoende, rapporterar Reuters.
Missa inte: Trump sparkar justitieministern efter Epstein-kritik. Realtid
Stödet riktas till byråerna Perkins Coie, WilmerHale, Jenner & Block och Susman Godfrey, som valde att utmana Trumps order i domstol i stället för att gå med på uppgörelser.
Federala domare ogiltigförklarade orderna förra året och slog fast att de stred mot grundlagsskyddet för yttrandefrihet och rättssäkerhet. Regeringen har överklagat, och muntliga förhandlingar är planerade till den 14 maj.
Anklagas för att ha vänt rättssystemet mot Trump
Trumps exekutiva order anklagade byråerna för att ha ”weaponized” rättssystemet mot honom och hans allierade samt för att ha främjat mångfaldspolicyer som han beskrev som diskriminerande.
Se även: Bottenrekord för Trump – förtroendet rasar på hemmaplan. Dagens PS
Orderna syftade till att stänga byråernas jurister ute från federala byggnader och att säga upp statliga kontrakt med byråernas klienter.
Bland undertecknarna på fredagens inlaga återfinns byrån Dunn Isaacson Rhee, vars ledning lämnade Paul Weiss i maj 2025 efter att den byrån träffat en överenskommelse med Trump. Även Arnold & Porter, som har drivit en rad stämningar mot Trumpadministrationen, har skrivit under.
Chefsjurister ställer sig bakom
Stödet kommer inte bara från advokatbyråer. Dussintals nuvarande och tidigare chefjurister vid stora amerikanska företag lämnade en separat inlaga, däribland Stephen Cutler, tidigare chefjurist på JPMorgan Chase, och Dorian Daley, tidigare chefjurist på Oracle.
Missa inte: Han försvarar barn – som är grova brottslingar. Realtid
De menar att Trumps order undergrävt företagens frihet att välja juridiskt ombud.
En anonym grupp delägare vid stora amerikanska byråer, under namnet Law Firm Partners United, varnade i ytterligare en inlaga för konsekvenserna av att pekas ut av presidenten.
Över 1 200 juriststudenter och 50 studentorganisationer påpekade i sin tur att Trumps agerande skadat dem som söker sig in i yrket.
Fem konservativa organisationer, däribland Gun Owners Foundation, stödjer däremot administrationen och menar att domstolarna inte tillräckligt beaktade grunderna för Trumps beslut.
Del av en trend
Utvecklingen understryker en växande mobilisering inom den amerikanska advokatkåren.
Den framstående Washingtonjuristen Abbe Lowell har expanderat sin byrå, som är grundad med syftet att försvara personer som hamnat i skottgluggen för Trumpadministrationen.
Detta medan nio andra byråer som drabbades av liknande order i stället valde att göra uppgörelser värda sammanlagt närmare 940 miljoner dollar i pro bono-arbete med administrationen.