Den framstående Washingtonjuristen Abbe Lowell expanderar sin advokatbyrå, som grundades med det uttalade syftet att försvara personer som hamnat i skottgluggen för president Trumps administration.
Ny advokatbyrå växer – tar strid för Trumps måltavlor
Byrån Lowell & Associates meddelade på måndagen att Caleb Hayes-Deats ansluter sig som delägare, rapporterar Reuters.
Hayes-Deats, tidigare federal åklagare i Manhattan, kommer närmast från advokatbyrån MoloLamken där han arbetat i åtta år.
Han blir byråns sjätte jurist och den första delägaren sedan Lowell grundade firman i maj förra året. Hayes-Deats uppger att han lämnade sin tidigare byrå för att han ville bli mer involverad i att försvara rättsstatens principer.
Företräder klienter i justitiedepartementets skottglugg
Lowell, tidigare delägare på den amerikanska byrån Winston & Strawn, företräder i dag minst fem personer som utreds eller har åtalats av justitiedepartementet under Trump.
Bland klienterna finns New Yorks delstatsåklagare Letitia James, Federal Reserve-ledamoten Lisa Cook och den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren John Bolton.
Vid lanseringen förra året sade byrån att den skulle försvara klienter som utsatts för politiserade utredningar och administrativa åtgärder.
Kaotiskt rättsligt landskap
Byråns expansion sker mot bakgrund av en alltmer kaotisk juridisk strid mellan Vita huset och den amerikanska advokatkåren.
Förra året utfärdade Trump exekutiva order mot advokatbyråer som representerat hans politiska motståndare, däribland klienter som Hillary Clinton och George Soros samt byråer med kopplingar till Robert Mueller.
Fyra byråer står upp mot Trump
Orderna innebar bland annat indragen säkerhetsklarering och upphävda statliga kontrakt.
Fyra byråer, Jenner & Block, WilmerHale, Perkins Coie och Susman Godfrey, valde att utmana orderna i domstol, medan nio andra gjorde uppgörelser värda sammanlagt närmare 940 miljoner dollar i pro bono-arbete för ändamål som administrationen stödde.
Justitiedepartementet meddelade sedan att man drog tillbaka sina överklaganden, för att mindre än ett dygn senare försöka ändra sig igen.
Bredare konflikt
Trumps rättsliga offensiv sträcker sig långt bortom advokatkåren.
Presidenten har också hamnat i konflikt med USA:s högsta domstol efter att den slog fast att hans tullpolitik saknade tillräcklig juridisk grund.
Trump har vägrat acceptera domen och kallat domstolen ”fullständigt inkompetent”.
Sammantaget tecknar utvecklingen bilden av en administration som i allt högre grad använder rättsliga och ekonomiska verktyg mot politiska motståndare och av en växande rörelse bland jurister som organiserar sig för att möta den utmaningen.