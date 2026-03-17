Ny advokatbyrå växer – tar strid för Trumps måltavlor

Byrån Lowell & Associates meddelade på måndagen att Caleb Hayes-Deats ansluter sig som delägare, rapporterar Reuters.

Hayes-Deats, tidigare federal åklagare i Manhattan, kommer närmast från advokatbyrån MoloLamken där han arbetat i åtta år.

Han blir byråns sjätte jurist och den första delägaren sedan Lowell grundade firman i maj förra året. Hayes-Deats uppger att han lämnade sin tidigare byrå för att han ville bli mer involverad i att försvara rättsstatens principer.

Företräder klienter i justitiedepartementets skottglugg

Lowell, tidigare delägare på den amerikanska byrån Winston & Strawn, företräder i dag minst fem personer som utreds eller har åtalats av justitiedepartementet under Trump.

Bland klienterna finns New Yorks delstatsåklagare Letitia James, Federal Reserve-ledamoten Lisa Cook och den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren John Bolton.

Vid lanseringen förra året sade byrån att den skulle försvara klienter som utsatts för politiserade utredningar och administrativa åtgärder.