Affärsjuridiken växer – men sprickorna syns

IPO den svaga punkten

Samtliga byråchefer som Affärsvärlden talat med pekar ut IPO-marknaden som det svagaste segmentet, med hög volatilitet som bromsar börsnoteringar.

I stället driver internationella transaktioner, tvister och regulatoriska uppdrag tillväxten.

Framåt räknar byråerna i snitt med att öka intäkterna med 6,8 procent under 2026, men med ett geopolitiskt osäkert läge som tydlig riskfaktor.

Bransch i förändring

Bilden av en bransch i förändring förstärks av andra håll. I en intervju med Realtid beskriver Olle Flygt, tidigare partner på både Vinge och Mannheimer Swartling och numera verksam som skiljedomare, en sektor där kostnaderna drivit iväg.

ANNONS

Han fakturerade 7 000–8 000 kronor i timmen under sina sista år på Mannheimer Swartling och är kritisk till utvecklingen.

”Jag tycker att rådgivningen har blivit för dyr. Projekten har blivit för stora”, säger han till Realtid.

Flygt beskriver stora advokatbyråer som en ”gyllene bur”, ekonomiskt lockande men svår att lämna, och menar att incitamentsstrukturerna ibland gynnar långa och resurskrävande processer snarare än klienternas bästa.

Delad uppfattning om lönsamhet

Till detta läggs en strukturell utmaning inifrån bolagen själva.

Enligt Thomson Reuters globala rapport 2026 State of the Corporate Law Department anser 86 procent av chefsjuristerna att deras avdelning är en viktig drivkraft för bolagets mål, men bara 17 procent av företagsledningarna delar den bilden.

Samtidigt uppger 42 procent av ledningarna att juridik bidrar lite eller inte alls.

Rapporten lyfter också AI som en vändpunkt: 47 procent av juridikavdelningarna har nu tillgång till generativ AI.

ANNONS

Men hur tekniken används avgör om juridik stärker sin ställning eller cementerar sin roll som kostnadsfunktion.