Skatteverket förlorar momsstrid – det gynnar Sveriges byggbolag

Byggherrar som tecknar exploateringsavtal med kommuner slipper en kostnad de tidigare riskerat att fastna med. Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att ersättningen till kommunen inte ska beläggas med moms. Det kan blir vägledande för byggprojekt i hela landet.
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För många bostadsprojekt är frågan inte obetydlig. Momsen på den här typen av betalningar går sällan att dra av när det som byggs är bostäder, vilket innebär att den i praktiken blir en ren kostnad för byggherren.
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Domen ger därmed både lägre och mer förutsägbara kostnader vid exploatering.
Kommunen la inte på moms
Tvisten gäller ett avtal mellan Göteborgs kommun och ett fastighetsbolag kring en ny detaljplan som gjorde det möjligt att bygga bostäder. Inom området behövde vatten- och avloppsledningarna läggas om, och kommunen tog på sig att planera, upphandla och utföra arbetet.
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Fastighetsbolaget skulle betala hela notan genom ett så kallat exploateringsbidrag. När kommunen fakturerade bolaget lade den inte på någon moms.
Det reagerade Skatteverket på. Myndigheten ansåg att kommunen sålt en tjänst till bolaget och därför borde ha tagit ut moms, och påförde kommunen skatten i efterhand.
Fick rätt i alla instanser – fast på olika sätt
Både förvaltningsrätten och kammarrätten gav kommunen rätt, men resonerade så att affären visserligen var momspliktig men ändå skattefri eftersom den hängde ihop med kommunens myndighetsroll.
Högsta förvaltningsdomstolen kommer fram till samma slut, fast på ett annat sätt.
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Enligt domstolen har kommunen helt enkelt inte sålt någon tjänst till bolaget. För att moms ska tas ut krävs en tydlig koppling mellan en prestation och en betalning, och den saknas här.
Kommunen flyttade inte befintliga ledningar åt bolaget, utan anlade nya ledningar på sin egen mark för att klara områdets framtida vatten- och avloppsbehov. Bolaget hade inte beställt arbetet och får heller inga rättigheter i de nya ledningarna.
Ett beslut är inte en tjänst
Domstolen pekar också på att exploateringsavtal inte är tänkta att fungera som en affär där kommunen levererar något i utbyte mot betalning.
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Det byggbolaget vinner på avtalet är i stället att detaljplanen klubbas och att bygget kan bli av. Själva beslutet att anta en plan är myndighetsutövning, inte en tjänst som kan köpas och säljas. Här lutar sig domstolen mot ett tidigare avgörande från EU-domstolen.
Att frågan väger tungt syns i att kommunen får ersättning för sina rättegångskostnader med 58 880 kronor, eftersom målet har betydelse för hur liknande fall ska bedömas framöver.