Skatteverket förlorar momsstrid – det gynnar Sveriges byggbolag

För många bostadsprojekt är frågan inte obetydlig. Momsen på den här typen av betalningar går sällan att dra av när det som byggs är bostäder, vilket innebär att den i praktiken blir en ren kostnad för byggherren.

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Domen ger därmed både lägre och mer förutsägbara kostnader vid exploatering.

Kommunen la inte på moms

Tvisten gäller ett avtal mellan Göteborgs kommun och ett fastighetsbolag kring en ny detaljplan som gjorde det möjligt att bygga bostäder. Inom området behövde vatten- och avloppsledningarna läggas om, och kommunen tog på sig att planera, upphandla och utföra arbetet.

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Fastighetsbolaget skulle betala hela notan genom ett så kallat exploateringsbidrag. När kommunen fakturerade bolaget lade den inte på någon moms.

Det reagerade Skatteverket på. Myndigheten ansåg att kommunen sålt en tjänst till bolaget och därför borde ha tagit ut moms, och påförde kommunen skatten i efterhand.