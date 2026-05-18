American Bar Association (ABA), som ackrediterar amerikanska juridikutbildningar, röstade i fredags för att avskaffa ett långvarigt krav på att lärosätena ska visa sitt engagemang för mångfald i rekrytering, antagning och studentverksamhet.
Slag mot DEI – juridikutbildningar slopar krav om mångfald
Regeln har varit suspenderad sedan februari 2025, kort efter att Donald Trump återvände till Vita huset och inledde en bred offensiv mot så kallat DEI-arbete, diversity, equity and inclusion.
En rådsledamot och tidigare dekan vid University of Kentucky College of Law, David Brennen, motiverade beslutet med att ABA som ackrediteringsorgan inte bör hindra mångfalden av idéer inom juridisk utbildning, trots att han personligen stöder regelns intentioner, uppger Reuters.
Beslutet är dock inte slutgiltigt. Det ska behandlas av ABA:s representanthus så tidigt som i augusti, och hela processen kan dra ut på tiden till 2027.
Ökat tryck mot DEI
Trycket mot ABA har tilltagit under det senaste året.
Trump undertecknade i april 2025 ett presidentdekret som uppmanade utbildningsminister Linda McMahon att utreda om ABA:s ackrediteringsstatus bör suspenderas eller återkallas, med hänvisning till organisationens DEI-krav.
Delstaterna Texas, Florida och Alabama har redan vidtagit åtgärder för att begränsa ABA:s roll i sina advokatcertifieringsprocesser, och flera andra republikanskt styrda delstater överväger liknande drag.
Trumpadministrationen har påverkat
Utvecklingen är en del av ett större mönster.
Trumpadministrationens kamp mot DEI fått långtgående konsekvenser: mångfaldsansvariga har försvunnit från företag, webbsidor om inkludering har tagits ned och några av landets mäktigaste bolag har backat från sina tidigare DEI-åtaganden.
DEI-akronymen har dessutom blivit ett juridiskt riskområde efter att Högsta domstolen 2023 avskaffade positiv särbehandling inom högre utbildning, skriver The Guardian.
DEI är inte dött ännu
Men kritiker menar att angreppen bygger på missförstånd, skriver ABC News.
Enligt dem handlar DEI-initiativ i grunden om att undanröja hinder för diskriminerade grupper, inte om att ge orättmätiga fördelar. Målangivna kvoter vid anställning är dessutom olagliga enligt amerikansk lagstiftning.
NYU-professorerna Kenji Yoshino och David Glasgow, som nyligen publicerat boken How Equality Wins, argumenterar i The Guardian för att jämlikhetsprojektet inte är dött, men behöver en ny strategi.
De förespråkar ett skifte mot universella program som gynnar alla, snarare än riktade insatser kopplade till specifika grupper, vilket minskar den rättsliga sårbarheten.
”DEI som akronym är död”, säger Yoshino till The Guardian. ”Men det underliggande värdet – jämlikhet – är det verkligen inte.”