Slag mot DEI – juridikutbildningar slopar krav om mångfald

Regeln har varit suspenderad sedan februari 2025, kort efter att Donald Trump återvände till Vita huset och inledde en bred offensiv mot så kallat DEI-arbete, diversity, equity and inclusion.

En rådsledamot och tidigare dekan vid University of Kentucky College of Law, David Brennen, motiverade beslutet med att ABA som ackrediteringsorgan inte bör hindra mångfalden av idéer inom juridisk utbildning, trots att han personligen stöder regelns intentioner, uppger Reuters.

Beslutet är dock inte slutgiltigt. Det ska behandlas av ABA:s representanthus så tidigt som i augusti, och hela processen kan dra ut på tiden till 2027.

Ökat tryck mot DEI

Trycket mot ABA har tilltagit under det senaste året.

Trump undertecknade i april 2025 ett presidentdekret som uppmanade utbildningsminister Linda McMahon att utreda om ABA:s ackrediteringsstatus bör suspenderas eller återkallas, med hänvisning till organisationens DEI-krav.

Delstaterna Texas, Florida och Alabama har redan vidtagit åtgärder för att begränsa ABA:s roll i sina advokatcertifieringsprocesser, och flera andra republikanskt styrda delstater överväger liknande drag.