Musk förlorade i rätten – men vägrar ge upp

Juryn i den federala domstolen i Oakland i Kalifornien fann att Elon Musk hade väntat för länge med att väcka talan. Stämningsansökan lämnades in 2024, fyra år efter hans sista bidrag till OpenAI.

Domaren Yvonne Gonzalez Rogers godtog juryns utslag och avvisade målet.

Musk hävdade att han investerat i OpenAI under förutsättningen att bolaget skulle förbli en ideell organisation vars mål var att utveckla artificiell intelligens för mänsklighetens bästa.

I stämningen, som riktade sig mot Altman, toppchefen Greg Brockman och samarbetspartnern Microsoft, krävde han att organisationen skulle återgå till sin ursprungliga struktur, ett krav som, om det bifallits, hade kunnat spåra ur bolagets planerade börsnotering och raserat samarbetet med storägare som Microsoft, Amazon och SoftBank.

”En såpopera, inte ett rättsfall”

OpenAIs advokat William Savitt var tydlig när han talade till reportrar utanför rättssalen. Enligt France24 beskrev han stämningen som ett hycklande försök att sabotera en konkurrent.

”Musk kan komma med sina påståenden och berätta sina historier, men vad de nio jurymedlemmarna fann var att hans historier var precis det – historier, inte fakta”, sa Savitt.

Analytikern Dan Ives på Wedbush Securities kallade utgången för en viktig seger för Altman och OpenAI och sade att målet i slutändan var ”mer av en såpopera än ett långsiktigt negativt för OpenAI”.