En federal jury i Oakland slog på måndagen fast att Elon Musks stämning mot OpenAI och dess grundare Sam Altman är preskriberad. Musk förlorade därmed det uppmärksammade målet på en teknikalitet. Men han tänker överklaga.
Musk förlorade i rätten – men vägrar ge upp
Juryn i den federala domstolen i Oakland i Kalifornien fann att Elon Musk hade väntat för länge med att väcka talan. Stämningsansökan lämnades in 2024, fyra år efter hans sista bidrag till OpenAI.
Domaren Yvonne Gonzalez Rogers godtog juryns utslag och avvisade målet.
Musk hävdade att han investerat i OpenAI under förutsättningen att bolaget skulle förbli en ideell organisation vars mål var att utveckla artificiell intelligens för mänsklighetens bästa.
I stämningen, som riktade sig mot Altman, toppchefen Greg Brockman och samarbetspartnern Microsoft, krävde han att organisationen skulle återgå till sin ursprungliga struktur, ett krav som, om det bifallits, hade kunnat spåra ur bolagets planerade börsnotering och raserat samarbetet med storägare som Microsoft, Amazon och SoftBank.
”En såpopera, inte ett rättsfall”
OpenAIs advokat William Savitt var tydlig när han talade till reportrar utanför rättssalen. Enligt France24 beskrev han stämningen som ett hycklande försök att sabotera en konkurrent.
”Musk kan komma med sina påståenden och berätta sina historier, men vad de nio jurymedlemmarna fann var att hans historier var precis det – historier, inte fakta”, sa Savitt.
Analytikern Dan Ives på Wedbush Securities kallade utgången för en viktig seger för Altman och OpenAI och sade att målet i slutändan var ”mer av en såpopera än ett långsiktigt negativt för OpenAI”.
Musk: Extremt skadligt prejudikat
Musk accepterar inte utfallet.
I ett inlägg på X meddelade han att han kommer överklaga till den federala appellationsdomstolen, då ”juryn aldrig faktiskt tog ställning till sakfrågan”, skriver Svenska Dagbladet.
Han kallar domen för ett extremt skadligt prejudikat som gör det möjligt att plundra välgörenhetsorganisationer. I ett sedan raderat inlägg angrep han även domaren, som han kallade en ”aktivistdomare”.
Dagböcker och mejl avslöjande
Under den tre veckor långa rättegången vittnade en rad teknikprofiler, och ett stort antal mejl och chattmeddelanden blev offentliga.
Av dem framgår bland annat att Musk redan 2017 krävde ett tydligt åtagande om att OpenAI skulle förbli ideellt, annars var han bara ”en idiot” som finansierade Altmans och Brockmans framtida startup.
Greg Brockmans privata dagboksanteckningar lästes också upp i rätten, bland annat om möjligheten att ”bli av med Elon” och om potentiell finansiering från Google.
Microsoft, OpenAIs största finansiär med 13 miljarder dollar investerade, välkomnades också fri från rättsligt ansvar och uppgav att bolaget välkomnar utfallet.