Tullarna ska drivas igenom på ett eller annat sätt. Det är USA:s president Donald Trumps bestämda åsikt, trots bakslaget i vintras.
Trump vägrar acceptera domen: "Fullständigt inkompetent"
Nyligen slog Högsta domstolen i USA fast att en lag från 1977, som Donald Trump hade använt för att genomdriva sina tullar, inte gav tillräcklig juridisk grund.
Men Trump själv menar att det inte kommer att stoppa honom.
Istället hävdar han att han har ”fullständigt rätt” till att införa nya tullar.
Infört tillfälliga tullar
Sedan domen har administrationen arbetat för att återupprätta delar av den kontroversiella handelsagendan och återta ekonomiskt inflytande.
I ett försök att kringgå beslutet har Trump snabbt infört en temporär tull på 10 procent på varor från många länder under en annan lag, från 1974 års handelsakt, men dessa tullar löper ut efter 150 dagar i juli.
Presidenten har föreslagit att den tillfälliga tullsatsen ska höjas till 15 procent, men detta har ännu inte genomförts.
”Fullständigt inkompetent”
Under de senaste veckorna har amerikanska myndigheter inlett en rad handelsutredningar som kan bana väg för en ny våg av permanenta tullar, som ska ersätta de tullar som ogiltigförklarats.
”Denna fullständigt inkompetenta och pinsamma domstol var inte vad USA:s högsta domstol inrättades för att vara av våra fantastiska grundare. De skadar vårt land, och kommer att fortsätta göra det”, skrev Trump i ett inlägg på Truth Social, enligt The Guardian.
Trump har fortsatt att använda USA:s ekonomiska makt för att påverka andra länder, trots domstolens beslut.
Presidentens utspel kommer samtidigt som USA förbereder samtal med Mexiko om framtiden för det trilaterala handelsavtalet USMCA med Kanada.
Ska träffa Xi
Dessutom väntas ett möte mellan Trump och Kinas president Xi Jinping i slutet av mars, efter ett år präglat av turbulenta ekonomiska relationer mellan Washington och Peking.
Presidenten har antytt att mötet kan bli försenat, samtidigt som han uppmanat länder, inklusive Kina, att bidra till att återöppna Hormuzsundet, skriver Politico.
Handelsfrågor och internationella påtryckningar har också präglat Trumps agerande mot Spanien, efter att landet nekat tillgång för två gemensamt opererade baser som USA ville använda i sina attacker mot Iran.
Situationen understryker hur den amerikanska administrationen fortsatt använder ekonomiska och diplomatiska verktyg för att försöka uppnå strategiska mål globalt.
Läs mer: USA:s nota för bombningarna – över 100 miljarder. Dagens PS