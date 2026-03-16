Trump vägrar acceptera domen: "Fullständigt inkompetent"

Nyligen slog Högsta domstolen i USA fast att en lag från 1977, som Donald Trump hade använt för att genomdriva sina tullar, inte gav tillräcklig juridisk grund.

Men Trump själv menar att det inte kommer att stoppa honom.

Istället hävdar han att han har ”fullständigt rätt” till att införa nya tullar.

Infört tillfälliga tullar

Sedan domen har administrationen arbetat för att återupprätta delar av den kontroversiella handelsagendan och återta ekonomiskt inflytande.

I ett försök att kringgå beslutet har Trump snabbt infört en temporär tull på 10 procent på varor från många länder under en annan lag, från 1974 års handelsakt, men dessa tullar löper ut efter 150 dagar i juli.

Presidenten har föreslagit att den tillfälliga tullsatsen ska höjas till 15 procent, men detta har ännu inte genomförts.