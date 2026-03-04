Trumpadministrationen övergav på måndagen sitt försvar av de exekutiva order som riktats mot flera stora advokatbyråer – bara för att mindre än ett dygn senare försöka backa från beslutet.
Trump i juridiskt haveri – total kovändning på 24 timmar
Händelserna beskrivs som ett av de mest kaotiska kapitlen hittills i den rättsliga dragkampen mellan Vita huset och den amerikanska advokatkåren.
I en domstolsinlaga på måndagen meddelade justitiedepartementet att man drar tillbaka sina överklaganden av fyra domstolsbeslut som ogiltigförklarat president Trumps sanktioner mot advokatbyråerna Jenner & Block, WilmerHale, Perkins Coie och Susman Godfrey. Det rapporterar Wall Street Journal. Beslutet kom bara dagar innan justitiedepartementets inlaga i överklagandet skulle lämnas in.
Susman Godfrey välkomnade beslutet och kallade det ett ”passande slut på en uppenbart grundlagsstridig attack” mot advokatkåren och rättsstatens principer.
Vände på en femöring
Men redan på tisdagsmorgonen skedde en dramatisk kovändning. En tjänsteman vid justitiedepartementet kontaktade de fyra advokatbyråerna via e-post strax efter klockan 10 och bad om ursäkt för det korta varsellet.
Samtidigt som myndigheten meddelade att man planerade att dra tillbaka sitt eget avskrivningsbeslut.
Byråerna gavs 30 minuter att meddela om de tänkte motsätta sig detta. En tjänsteman vid Vita huset uppgav att diskussioner pågick inom Vita husets juridiska kansli om hur man skulle gå vidare. Det rapporterar New York Times.
Juridikbloggen Abovethelaw beskriver händelseförloppet som att justitiedepartementet ”viftade med den vita flaggan” på måndagen, bara för att morgonen efter försöka ropa ”ta tillbaka”. De noterar att en federal appellationsprocess inte borde fungera som en gruppchatt där någon skriver ”strunt i det” fem minuter senare.
Attacker mot motståndare
Bakgrunden till konflikten sträcker sig tillbaka till förra året. Då utfärdade Trump en rad exekutiva order mot advokatbyråer som hade kopplingar till hans politiska motståndare.
Orderna riktade sig mot byråer som representerat klienter som Hillary Clinton och George Soros. Men även byråer med kopplingar till Robert Mueller, som ledde utredningen om rysk inblandning i valet 2016, enligt Wall Street Journal.
Orderna skulle ha inneburit indragen säkerhetsklarering, begränsad tillgång till federala byggnader och upphävda statliga kontrakt för de drabbade byråerna och deras klienter.
Domare med skiftande ideologisk bakgrund slog ned orderna som grundlagsstridiga.
Fyra valde strid – nio kapitulerade
Medan fyra byråer valde att slåss i domstol, valde nio andra stora advokatbyråer att göra uppgörelser med Vita huset. De utlovade sammanlagt närmare 940 miljoner dollar i pro bono-arbete för ändamål som administrationen förespråkade.
”Detta påverkade stora advokatbyråers vilja att göra det de normalt gör – stå upp för personer utan juridiskt ombud. I den bemärkelsen uppnådde Trump något viktigt som kommer att bestå”, säger Scott Cummings, juridikprofessor vid University of California, Los Angeles, till Wall Street Journal.
Läget förblir oklart. Det är ännu inte fastställt vilken juridisk strategi administrationen i slutändan kommer att landa i. Det är även osäkert om domstolen ens kommer att tillåta justitiedepartementet att ändra sig.