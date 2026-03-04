Trump i juridiskt haveri – total kovändning på 24 timmar

Händelserna beskrivs som ett av de mest kaotiska kapitlen hittills i den rättsliga dragkampen mellan Vita huset och den amerikanska advokatkåren.

Missa inte: Fyra toppbyråer tar strid mot Trump – kan sätta gränser för hans makt. Realtid

I en domstolsinlaga på måndagen meddelade justitiedepartementet att man drar tillbaka sina överklaganden av fyra domstolsbeslut som ogiltigförklarat president Trumps sanktioner mot advokatbyråerna Jenner & Block, WilmerHale, Perkins Coie och Susman Godfrey. Det rapporterar Wall Street Journal. Beslutet kom bara dagar innan justitiedepartementets inlaga i överklagandet skulle lämnas in.

Susman Godfrey välkomnade beslutet och kallade det ett ”passande slut på en uppenbart grundlagsstridig attack” mot advokatkåren och rättsstatens principer.

Vände på en femöring

Men redan på tisdagsmorgonen skedde en dramatisk kovändning. En tjänsteman vid justitiedepartementet kontaktade de fyra advokatbyråerna via e-post strax efter klockan 10 och bad om ursäkt för det korta varsellet.

Samtidigt som myndigheten meddelade att man planerade att dra tillbaka sitt eget avskrivningsbeslut.

Läs även: Oljepriset rusar – Trump utesluter inte marktrupper. Dagens PS

ANNONS

Byråerna gavs 30 minuter att meddela om de tänkte motsätta sig detta. En tjänsteman vid Vita huset uppgav att diskussioner pågick inom Vita husets juridiska kansli om hur man skulle gå vidare. Det rapporterar New York Times.

Juridikbloggen Abovethelaw beskriver händelseförloppet som att justitiedepartementet ”viftade med den vita flaggan” på måndagen, bara för att morgonen efter försöka ropa ”ta tillbaka”. De noterar att en federal appellationsprocess inte borde fungera som en gruppchatt där någon skriver ”strunt i det” fem minuter senare.