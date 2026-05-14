Hög efterfrågan – men advokatbyråernas vinster halkar efter

Det visar Thomson Reuters Institutes senaste Law Firm Financial Index (LFFI), som landade på 55, exakt i linje med det historiska genomsnittet sedan indexet lanserades 2006.

Faktureringstaxorna bland de hundra omsättningsmässigt största amerikanska advokatbyråerna, de så kallade Am Law 100-byråernam steg med nästan tio procent jämfört med föregående år.

De allra största byråerna klarade en ökning på över tolv procent, enligt Thomson Reuters Institute. Samtidigt växte efterfrågan med 2,7 procentm nästan tre gånger det historiska genomsnittet.

Ökade utgifter

Trots de starka ingångarna begränsades utfallet av stigande overheadkostnader, ökade direkta utgifter och en produktivitet som föll tillbaka till negativa tal.

Overheadkostnaderna steg med 8,3 procent jämfört med föregående år, drivet i stor utsträckning av investeringar i teknologi och artificiell intelligens. Direkta kostnader ökade med 8,1 procent.

”Det ser fortfarande bra ut, men det finns skäl att se mot horisonten med viss oro och kanske ha ett paraply till hands, säger Bryce Engelland, senior analyschef vid Thomson Reuters Institute, till Reuters.