Amerikanska advokatbyråers faktureringspriser och efterfrågan steg kraftigt under årets första kvartal, men stigande kostnader och sjunkande produktivitet äter upp en stor del av intäkterna.
Hög efterfrågan – men advokatbyråernas vinster halkar efter
Det visar Thomson Reuters Institutes senaste Law Firm Financial Index (LFFI), som landade på 55, exakt i linje med det historiska genomsnittet sedan indexet lanserades 2006.
Faktureringstaxorna bland de hundra omsättningsmässigt största amerikanska advokatbyråerna, de så kallade Am Law 100-byråernam steg med nästan tio procent jämfört med föregående år.
De allra största byråerna klarade en ökning på över tolv procent, enligt Thomson Reuters Institute. Samtidigt växte efterfrågan med 2,7 procentm nästan tre gånger det historiska genomsnittet.
Ökade utgifter
Trots de starka ingångarna begränsades utfallet av stigande overheadkostnader, ökade direkta utgifter och en produktivitet som föll tillbaka till negativa tal.
Overheadkostnaderna steg med 8,3 procent jämfört med föregående år, drivet i stor utsträckning av investeringar i teknologi och artificiell intelligens. Direkta kostnader ökade med 8,1 procent.
”Det ser fortfarande bra ut, men det finns skäl att se mot horisonten med viss oro och kanske ha ett paraply till hands, säger Bryce Engelland, senior analyschef vid Thomson Reuters Institute, till Reuters.
Kriget i Iran dämpar båda sidor av efterfrågan
En ny geopolitisk faktor tynger bilden: kriget i Iran. Normalt stimulerar geopolitisk oro juridisk efterfrågan, men så har inte skett den här gången.
M&a-aktiviteten saktade in under mars då affärsmakare avvaktade klarhet, och den omstruktureringsverksamhet som historiskt tar fart under perioder av turbulens uteblev.
Indexet konstaterar att kriget bromsade arbetet på båda sidor av konjunkturskalan, både i de transaktionsdrivna och de motcykliska delarna, vilket ger en ovanlig och svårtolkad marknadsbilduppgörelse.
”Vi vet ännu inte om krigseffekten är tillfällig eller strukturell; det är det vi kommer att bevaka noga under andra kvartalet”, skriver Thomson Reuters Institute i rapporten.
Klyftan vidgas mellan stora och medelstora byråer
Rapporten pekar också på en tilltagande klyfta mellan Am Law 100-byråerna och de medelstora advokatbyråerna.
De stora byråerna fortsatte att höja taxorna kraftigt och leder investeringarna i ny teknologi, medan de medelstora byråernas taxetillväxt nu bromsar in för första gången sedan 2021. en avmattning som inte avspeglats i något annat segment sedan dess.
Efterfrågan vid medelstora byråer ligger under snittet för Am Law 200, och vinsttillväxten går ungefär i hälften av de stora byråernas takt.