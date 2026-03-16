Artificiell intelligens har på kort tid blivit en naturlig del av juristernas vardag. Men medan branschen rusar för att hänga med i utvecklingen varnar röster för att tekniken kan urholka både timpriser och unga juristers kompetens.
Oron växer för vad AI faktiskt kostar juristkåren
På årets LegalWeek-konferens i New York trängdes cirka 7 000 advokater, techledare och forskare på Javits Center för att diskutera AI:s framfart i juridiken.
Missa inte: AI populärt bland jurister – men priserna är oförändrade. Realtid
Frågan som dominerade var vad som händer med den klassiska timdebitering när AI-verktyg kan utföra på sekunder det som tidigare tog en jurist timmar, rapporterar Reuters.
”Kommer klienter fortfarande vara villiga att betala advokater hundratals eller tusentals dollar i timmen?” var en av de centrala frågorna på konferensen, som lockade deltagare från jättar som Microsoft, GSK, HSBC och Barclays.
Bland utställarna fanns den svenska startupen Legora. De har under veckan meddelat att bolaget tagit in 550 miljoner dollar i en runda som värderar företaget till 5,5 miljarder dollar. AI-företaget demonstrerade mjukvara som kan söka igenom juridiska dokumentbibliotek, ta fram och omarbeta avtal eller identifiera trender bland en byrås klienter.
Användningen skjuter i höjden
Utvecklingen på LegalWeek speglar en bredare trend.
Enligt Thomson Reuters årliga rapport ”AI in Professional Services Report 2026” har andelen organisationer som använder generativ AI nästan fördubblats det senaste året. Från 22 procent 2025 till 40 procent 2026.
Läs även: Mitt i bråket: Batljan laddar om med AI-satsning. Dagens PS
Bland advokatbyråer ligger siffran på 41 procent och bland juridiska avdelningar på hela 47 procent.
I Sverige visar en undersökning från analysföretaget Regi att 89 procent av advokatbyråerna uppger att de använder AI, en ökning från 70 procent året innan. Vanligast är att tekniken används för informationssökning, dokumentframtagning och riskidentifiering.
Samtidigt verkar det inte ha slagit igenom i fakturering ännu.
Sara Kallin, analys- och affärsområdeschef på Regi, konstaterar att AI i nuläget inte har någon nämnvärd effekt på prissättning. Men att många tror att det bara är en tidsfråga innan arbetsprocessernas förändring påverkar prisnivåerna, skriver Dagens Juridik.
Unga jurister riskerar att halka efter
Parallellt med entusiasmen växer oron för vad som går förlorat.
En rapport från LexisNexis baserad på svar från närmare 900 brittiska jurister visar att 72 procent ser djup juridisk argumentation som den största kompetensluckan bland juniora jurister.
Nästan sju av tio pekar på brister i förmågan att verifiera och källgranska information.
Missa inte: EU: ”X samarbetar” om miljardböter. Realtid
Bara 2 procent tror att AI faktiskt stärker inlärningen. Majoriteten, omkring 65 procent – anser istället att AI bör användas som en ”tankepartner” snarare än en genväg.
Att tekniken trots det inte går att stoppa stod klart på LegalWeek. Susan Wortzman, partner vid kanadensiska byrån McCarthy Tetrault, summerade skiftet: för två år sedan krävde klienter att byråer inte skulle använda generativ AI i deras ärenden. Nu kräver de det motsatta, rapporterar Reuters.
Oliver Roberts, som undervisar vid Washington University School of Law och driver en AI-fokuserad byrå, gick längst av alla på konferensen. AI kommer att ersätta advokater helt i framtiden, sa han, ett uttalande som möttes av nervösa skratt i publiken.