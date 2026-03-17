Tidigare HD-domare ny ansvarig utgivare för Sveriges Rikes Lag

Han efterträder Johan Munck, som under många år satte sin prägel på lagboken.

Stefan Lindskog, som efter sin tid som ordförande i Högsta domstolen bland annat har arbetat på advokatfirman CMS Wistrand och för närvarande sitter som ledamot i Lagrådet, beskriver utnämningen som både förväntad och svårfattbar, i en intervju med Norstedts Juridik.

”Förutsebart i betraktande av traditionen att uppdraget skulle gå till en nyligen pensionerad ordförande i Högsta domstolen. Men det var overkligt att mitt namn skulle komma att stå på ryggen på den bok som är en sinnebild för det svenska rättsväsendet”, säger han till Norstedts Juridik.

Att ta över efter Munck innebär ett tungt ansvar. Lindskog betonar att det inte är meningsfullt att försöka fortsätta i företrädarens fotspår. Utan att han i stället avser föra uppdraget vidare efter egna förmågor.

Lagbokens fysiska form fyller en funktion

En central fråga för den nya utgivaren är hur lagboken kan förbli relevant i en digital tid utan att förlora sina kärnegenskaper.

Lindskog menar att lagbokens fysiska format fyller en funktion som inte kan digitaliseras, inte minst som trovärdighetssymbol i rättssalen.

”När information söks i lagboken så kan alla i rummet se källan. Det inger förtroende”, säger han

Urvalet blir allt viktigare

Lindskog framhåller också att urvalet av lagtexter blir en allt viktigare avvägning i takt med att lagstiftningen växer i omfång, där både tillämpningsfrekvens och rättsstatlig relevans måste vägas in.

Stefan Lindskog har en bred juridisk bakgrund som advokat, akademiker och justitieråd. Han har tidigare beskrivit skapande som sin främsta drivkraft, oavsett om det handlar om juridik, jazz eller trädgårdsskötsel.