Musk vs Altman: Rättegången som kan rita om AI‑kartan

OpenAI grundades 2015 av en grupp välkända techprofiler, där Elon Musk och Sam Altman var bland de tidiga initiativtagarna och finansiärerna

Syftet med organisationen var att skapa artificiell intelligens som kommer hela mänskligheten till godo.

Ambitionen var att forskning skulle delas öppet, för att motverka att enskilda företag eller stater får för stor makt över avancerad AI.

Från gemensam vision till konflikt

Men den ursprungliga intentionen höll inte. De olika bilderna av vad OpenAI skulle vara har nu lett fram till en uppmärksammad rättegång där Musk valt att stämma OpenAI och dess ledning för att ha övergett det ursprungliga uppdraget.

Enligt Reuters menar Musk att organisationen har rört sig bort från sitt ideella uppdrag och i stället blivit ett kommersiellt bolag som inte längre arbetar öppet.

Han hävdar att dagens struktur strider mot den överenskommelse som låg till grund för starten 2015.

OpenAI, lett av Altman, avvisar anklagelserna och uppger i sitt domstolssvar att Musk själv ville ta en mer dominerande roll i organisationens tidiga år.

I sitt svar till domstolen beskriver organisationen hur Musk föreslog att verksamheten skulle integreras med Tesla och att han lämnade projektet när han inte fick gehör för sina krav.

