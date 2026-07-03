Miljonböter efter penningtvättsbrister – tre spelbolag fälls

Spelinspektionen pekar på flera fall där spelbolagen inte agerade trots tydliga riskindikatorer. Det handlar bland annat om mycket stora insättningar och transaktionsmönster som borde ha lett till fördjupade kontroller.



Myndigheten anser att bolagen dröjde med att vidta åtgärder trots att risknivån bedömts som förhöjd.

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Förvaltningsrätten går på Spelinspektionens linje

Snabbare överklagade beslutet och ansåg att bolaget vidtagit tillräckliga åtgärder, bland annat genom kundövervakning, inkomstkontroller och manuella granskningar.



Bolaget hänvisade också till att spelarnas insättningar till stor del bestod av tidigare spelvinster som återanvänts inom samma spelsystem, ett så kallat ”closed loop”, och menade att mer långtgående dokumentationskrav riskerade att strida mot dataskyddsregler.

Förvaltningsrätten delar dock Spelinspektionens bedömning och slår fast att stora insättningar från personer med begränsade eller oförklarliga inkomster kräver skärpta åtgärder för kundkännedom. Domstolen anser inte att antaganden om återanvända spelvinster uppfyller lagens krav.

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Upprepade överträdelser

Förvaltningsrätten konstaterar, enligt Dagens Juridik, att bristerna inte rör enstaka händelser. I flera ärenden har bolagen fortsatt att låta kunder spela trots kända risker för penningtvätt.

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Domstolen fastställer därför Spelinspektionens beslut mot Snabbare, Betsson Nordic och Spooniker.

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