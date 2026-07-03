Filmjättarna vill stänga hemsidor i Sverige – får rätt i domstol

Patent- och marknadsdomstolen ger nio filmbolag rätt i en tvist mot sex svenska bredbandsleverantörer.

Domstolen beslutar att internetoperatörerna ska blockera ett stort antal webbplatser som gör upphovsrättsskyddade filmer tillgängliga utan tillstånd.

Bakom ansökan står bland andra Netflix, Disney, Paramount, Universal, Warner Bros, Columbia Pictures, SF Studios och Nordisk Film.

Läs mer: Netflix satsar – köper tillbaka aktier för 25 miljarder dollar. Dagens PS

Flera sajter omfattas

Filmbolagen har hävdat att bredbandsbolagen medverkar till upphovsrättsintrång genom att tillhandahålla internetuppkoppling som ger abonnenter tillgång till de aktuella tjänsterna, skriver Dagens Juridik.

Beslutet omfattar Bahnhof, Telia, Tele2, Telenor, Bredband2 och H3G Access. Operatörerna har tre veckor på sig att införa tekniska blockeringsåtgärder.

Om de inte följer domstolens beslut riskerar de ett vite på 500 000 kronor. Föreläggandet gäller i tre år.

ANNONS

Bland de webbplatser som ska blockeras finns flera domäner kopplade till The Pirate Bay, liksom andra sajter som enligt domstolen sprider upphovsrättsskyddat material utan tillstånd.