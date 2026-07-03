Det blir hårdare krav på svenska internetleverantörer att stoppa olagligt uppladdade filmer. Det är resultatet av en ny dom.
Filmjättarna vill stänga hemsidor i Sverige – får rätt i domstol
Patent- och marknadsdomstolen ger nio filmbolag rätt i en tvist mot sex svenska bredbandsleverantörer.
Domstolen beslutar att internetoperatörerna ska blockera ett stort antal webbplatser som gör upphovsrättsskyddade filmer tillgängliga utan tillstånd.
Bakom ansökan står bland andra Netflix, Disney, Paramount, Universal, Warner Bros, Columbia Pictures, SF Studios och Nordisk Film.
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Flera sajter omfattas
Filmbolagen har hävdat att bredbandsbolagen medverkar till upphovsrättsintrång genom att tillhandahålla internetuppkoppling som ger abonnenter tillgång till de aktuella tjänsterna, skriver Dagens Juridik.
Beslutet omfattar Bahnhof, Telia, Tele2, Telenor, Bredband2 och H3G Access. Operatörerna har tre veckor på sig att införa tekniska blockeringsåtgärder.
Om de inte följer domstolens beslut riskerar de ett vite på 500 000 kronor. Föreläggandet gäller i tre år.
Bland de webbplatser som ska blockeras finns flera domäner kopplade till The Pirate Bay, liksom andra sajter som enligt domstolen sprider upphovsrättsskyddat material utan tillstånd.
Ser inga tekniska hinder
I domen bedömer Patent- och marknadsdomstolen att kostnaderna för blockeringen är begränsade och att åtgärden inte påverkar kärnan i operatörernas näringsfrihet.
Domstolen anser också att användarnas informationsfrihet inte inskränks på ett beaktansvärt sätt och att blockeringsbeslutet därför är proportionerligt.
Domstolen konstaterar vidare att utredningen inte visat några tekniska hinder för att genomföra blockeringen. Däremot överlåts valet av teknisk lösning till respektive bredbandsbolag.
Flera av operatörerna har sedan tidigare omfattats av blockeringsbeslut riktade mot bland annat The Pirate Bay och Nyafilmer. Dessa förelägganden löpte ut tidigare i år.
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