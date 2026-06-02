Nordea riskerar miljardböter i dansk penningtvättshärva

Danska myndigheter har inlett ett omfattande penningtvättsmål mot Nordea.



Enligt Finansavisen, som hänvisar till nyhetsbyrån Ritzau, behandlas böteskravet i Københavns Byret.



Kravet gäller brister i bankens åtgärder mot penningtvätt under åren 2012–2015.



Enligt åtalet passerade transaktioner på över 26 miljarder danska kronor genom banken utan att kontrollerna uppfyllde penningtvättslagens krav.

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Ryska transaktioner och varningar ignorerades

Enligt den danska nationella enheten för särskild kriminalitet (NSK) bröt Nordea vid flera tillfällen mot landets penningtvättslag under perioden, rapporterar Reuters.



Enligt myndigheten utredde banken inte transaktioner från ryska kunder tillräckligt. Dessutom följdes varningar kopplade till valutaväxlingskontor i Köpenhamn inte upp.



NSK är tydliga med att åtalet riktas mot banken som institution och att det inte finns grund för att åtala enskilda personer.

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Nordea har stärkt sina rutiner

Utredningen inleddes redan 2016 och har pågått parallellt med att Nordea förstärkt sina rutiner för kundkännedom och transaktionsövervakning.



Banken har också gjort avsättningar för förväntade sanktionskostnader.

Nordea bestrider anklagelserna

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Samtidigt avvisar Nordea myndigheternas bedömning och säger i ett uttalande att banken inte delar NSK:s juridiska slutsatser.



Banken framhåller att de avsättningar som redan gjorts bedöms vara tillräckliga för att täcka eventuella kostnader kopplade till ärendet och att de interna processerna har stärkts sedan den aktuella perioden.



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