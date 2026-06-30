Kan AI ersätta jurister i rättsprocesser? Ja, hoppas en hel del privatpersoner. Men facit visar att det kan vara svårt.
Nya trenden: Privatpersoner driver rättsfall med AI-advokater
Allt fler privatpersoner använder artificiell intelligens för att driva rättsprocesser utan juridiskt ombud.
Fenomenet, som i juridiska kretsar börjat kallas ”vibe lawyering”, har gjort det enklare och billigare att ta fram rättsliga dokument.
Men har också lett till en ökning av felaktiga hänvisningar och ogrundade stämningar.
Fler påhittade fall
Utvecklingen märks i flera länder. I England och Wales har andelen tvistemål där båda parter företräds av jurister minskat sedan lanseringen av ChatGPT i slutet av 2022.
Samtidigt visar amerikansk forskning att allt fler väljer att företräda sig själva i federala domstolar och att en växande andel inlagor innehåller text som sannolikt har genererats av AI, skriver The Economist.
Domstolar rapporterar samtidigt om ett ökande antal dokument med hänvisningar till rättsfall som inte existerar.
I Kanada har domstolar hittills i år identifierat ett stort antal avgöranden där påhittade rättsfall förekommit, främst i mål där parterna saknat juridiskt ombud.
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Var fabricerade
Ett uppmärksammat fall i Storbritannien gällde en restaurangägare som överklagade skattemyndighetens beslut om obetalda skatter.
Hans inlagor innehöll flera rättsfall som visade sig vara fabricerade av en AI-chattbot.
Domstolen avvisade därför målet, trots att domaren konstaterade att AI på sikt skulle kunna förbättra tillgången till rättslig hjälp.
Jurister vittnar också om att AI ofta uppmuntrar användare att driva processer vidare, överskattar deras chanser att vinna och producerar betydligt mer omfattande inlagor än tidigare.
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Vann ett mål
Forskning från USA visar att antalet dokument som lämnas in under de första sex månaderna av en tvist har ökat kraftigt i mål där parterna företräder sig själva.
Även advokater har drabbats av problemen. Flera advokatbyråer har tvingats be om ursäkt efter att AI genererat felaktiga rättskällor, och domstolar har i flera fall utdömt böter mot jurister som hänvisat till påhittade domar.
Samtidigt finns exempel där AI bidragit till att förenkla juridiska processer. I Storbritannien har en AI-baserad juridisk tjänst hjälpt en privatperson att vinna ett mål om obetalda arvoden, skriver The Guardian.
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