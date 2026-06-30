Nya trenden: Privatpersoner driver rättsfall med AI-advokater

Allt fler privatpersoner använder artificiell intelligens för att driva rättsprocesser utan juridiskt ombud.

Fenomenet, som i juridiska kretsar börjat kallas ”vibe lawyering”, har gjort det enklare och billigare att ta fram rättsliga dokument.

Men har också lett till en ökning av felaktiga hänvisningar och ogrundade stämningar.

Fler påhittade fall

Utvecklingen märks i flera länder. I England och Wales har andelen tvistemål där båda parter företräds av jurister minskat sedan lanseringen av ChatGPT i slutet av 2022.

Samtidigt visar amerikansk forskning att allt fler väljer att företräda sig själva i federala domstolar och att en växande andel inlagor innehåller text som sannolikt har genererats av AI, skriver The Economist.

Domstolar rapporterar samtidigt om ett ökande antal dokument med hänvisningar till rättsfall som inte existerar.

I Kanada har domstolar hittills i år identifierat ett stort antal avgöranden där påhittade rättsfall förekommit, främst i mål där parterna saknat juridiskt ombud.

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