Google tvingas betala 14 miljarder till svenska sajten

Den långdragna tvisten mellan Google och den svenska prisjämförelsesajten Pricerunner har fått sitt avgörande i Patent- och marknadsdomstolen.

Domstolen dömer Google att betala cirka 14,3 miljarder kronor i konkurrensskadestånd till Pricerunner.

Det är det största skadeståndet som hittills dömts ut i ett svenskt konkurrensmål.

Anses ha missbrukat sin ställning

Bakgrunden är att Pricerunner anser att Google under flera år missbrukat sin dominerande ställning genom att ge den egna prisjämförelsetjänsten en fördel i sökresultaten.

Enligt bolaget ledde det till att användare styrdes bort från konkurrerande tjänster och att Pricerunner därmed gick miste om betydande intäkter.

Tvisten har sin grund i ett beslut från Europeiska kommissionen 2017, då Google bötfälldes för att ha brutit mot EU konkurrensregler. Beslutet fastställdes slutgiltigt av Europeiska unionens domstol 2024.

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Krävde betydligt mer

Med stöd av det beslutet väckte Pricerunner talan i Sverige 2022 och krävde totalt omkring 78 miljarder kronor, inklusive ränta. Domstolen bedömer dock att skadan uppgår till cirka 14,3 miljarder kronor.

Google meddelar att bolaget inte delar domstolens bedömning och nu analyserar domen samt överväger sina rättsliga möjligheter.

Företaget hänvisar till de förändringar som gjordes i Shopping-tjänsten 2017 och menar att de har förbättrat konkurrensen för europeiska prisjämförelsetjänster.

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