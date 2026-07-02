Google döms i Sverige: ”Viktigt statement”

Patent- och marknadsdomstolen har dömt Google att betala cirka 14,3 miljarder kronor i skadestånd till den Klarna-ägda prisjämförelsesajten PriceRunner. Det rör sig om det största konkurrensskadeståndet som någonsin dömts ut i Sverige.

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Google ska ha missbrukat sin ställning

Tvisten har sin bakgrund i att Google under flera år missbrukat sin dominerande ställning genom att otillåtet gynna sin egen prisjämförelsetjänst, Google Shopping, och därmed styrt trafiken bort från konkurrenter. PriceRunner stämde bolaget i februari 2022.

Det ursprungliga kravet låg på betydligt högre belopp, närmare 78 miljarder kronor inklusive ränta. Domstolen landade dock på en lägre skadebedömning på omkring 14 miljarder kronor, exklusive ränta.

Domen har sin grund i ett beslut från EU-kommissionen 2017 som slutgiltigt fastställdes av EU-domstolen 2024. Per Karlsson, advokat och en av Sveriges främsta experter på konkurrensrätt, är därför inte överraskad över utgången.

”Det var väntat att skadestånd skulle dömas ut, eftersom domstolen är bunden av EU-kommissionens och EU-domstolens beslut i Google Shopping-ärendet. Jag är inte ett dugg förvånad över beloppen”, säger Karlsson enligt Dagens Juridik och poängterar att rätten till skadestånd stärkts avsevärt via EU:s skadeståndsdirektiv från 2016.

Framtida konsekvenser

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Domen kan skicka chockvågor genom tech-Europa. Enligt Karlsson är detta en milstolpe för svenskt rättsväsende.

”Det här är ett väldigt viktigt statement att svenska domstolar är fullt kapabla att hantera konkurrensrättsliga skador som inte bara rör svenska marknaden utan även rör andra länder och marknader i Europa.

Google har å sin sida meddelat att de inte delar rättens bedömning. Bolaget hävdar att förändringar som genomfördes i deras tjänst 2017 har förbättrat konkurrensen. Google analyserar nu domen och planerar att överklaga.