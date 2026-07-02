Advokat får kraftigt sänkt arvode efter kritik från Jönköpings tingsrätt

Advokaten Jan F Urwitz hade uppdraget som offentlig försvarare för en kvinna som står åtalad för grovt bedrägeri. Han begärde drygt 150 000 kronor i ersättning för sitt arbete. Jönköpings tingsrätt har beslutat att kraftigt sänka arvodet

Uppdraget har enligt domstolens protokoll inte utförts med den skicklighet och omsorg som krävs av en offentlig försvarar. Det finns flera brister i processen.

Åklagaren Ginger Johansson invände mot ersättningskravet och menade bland annat att flera tidsredovisningar saknade tillräckliga detaljer, vilket försvårade bedömningen.



Johansson pekade också på att genomgång av förundersökningsmaterialet inte redovisats tydligt och ifrågasatte om arbetet stod i proportion till målets omfattning.

Enligt tingsrätten hade Urwitz svårt att svara tydligt på frågor om klientens inställning i centrala delar av målet. I protokollet framgår att han inte kunde redogöra på ett sammanhängande sätt för den bevisning som lades fram, vilket ledde till upprepade följdfrågor från rätten.

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Gift med tilltalades mor – tingsrätten kritisk

Tingsrätten riktar också kritik mot hur jävsfrågan hanterades. Det framkom att Urwitz är gift med den tilltalades mor, men frågan lyftes inte på ett tydligt sätt i början av processen.



Senare uppgifter om ekonomiska kopplingar ledde enligt tingsrätten till att han entledigades från uppdraget. Domstolen menar att Urwitz hantering av uppdraget visar på bristande omdöme.

Trots kritiken godkänner domstolen den redovisade arbetstiden, men sänker timarvodet till 60 procent av normal nivå. Samtidigt får advokaten ersättning för utlägg och tidsspillan godkänd.

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Beslutet kan överklagas till hovrätten inom tre veckor.

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