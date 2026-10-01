Advokatsamfundet satsar mer på AI med tre nya avtal

Under onsdagskvällen meddelade Sveriges advokatsamfund att man har förhandlat fram nya ramavtal på AI-området. Det rapporterar Dagens Juridik.

De nya avtalen gäller det svenska AI-drivna ärendehanteringssystemet Arkivia, AI-agenten Vesence som är byggd för Microsoft Office och den juridiska AI-plattformen Blendow-Noxtua.

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Enligt samfundet har deras jurister testat och godkänt verktygen.

Andra rundan på ett år

Avtalen bygger vidare på det initiativ som samfundet tog i början av året. I februari fick fyra leverantörer ramavtal: Legora, Juno, JP Infonet och Blendow Lexnova.

”Vi sänker trösklarna för teknikskiftet på advokatbyråerna”, sade generalsekreteraren Mia Edwall Insulander vid det tillfället.

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Hon pekade också på att det kan vara svårt för enskilda advokater att skilja verklig substans från ytlig marknadsföring när utvecklingen inom legal tech går så snabbt. Att samfundet granskar verktygen ska göra det lättare att välja.