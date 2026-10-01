Advokatsamfundet har skrivit ramavtal med ytterligare tre AI-leverantörer. Arkivia, Blendow-Noxtua och Vesence kan nu erbjudas till landets advokater på förmånliga villkor.
Advokatsamfundet satsar mer på AI med tre nya avtal
Under onsdagskvällen meddelade Sveriges advokatsamfund att man har förhandlat fram nya ramavtal på AI-området. Det rapporterar Dagens Juridik.
De nya avtalen gäller det svenska AI-drivna ärendehanteringssystemet Arkivia, AI-agenten Vesence som är byggd för Microsoft Office och den juridiska AI-plattformen Blendow-Noxtua.
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Enligt samfundet har deras jurister testat och godkänt verktygen.
Andra rundan på ett år
Avtalen bygger vidare på det initiativ som samfundet tog i början av året. I februari fick fyra leverantörer ramavtal: Legora, Juno, JP Infonet och Blendow Lexnova.
”Vi sänker trösklarna för teknikskiftet på advokatbyråerna”, sade generalsekreteraren Mia Edwall Insulander vid det tillfället.
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Hon pekade också på att det kan vara svårt för enskilda advokater att skilja verklig substans från ytlig marknadsföring när utvecklingen inom legal tech går så snabbt. Att samfundet granskar verktygen ska göra det lättare att välja.
Europeiskt alternativ och svenska utmanare
Blendow-Noxtua lanserades i våras som ett samarbete mellan svenska Blendow Group och Berlinbaserade Noxtua. Plattformen marknadsförs som ett europeiskt alternativ där all användardata lagras på certifierade servrar i Europa, oberoende av amerikanska molntjänster. Bland ägarna i Noxtua finns förlaget C.H. Beck och de internationella advokatbyråerna CMS och Dentons.
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Vesence grundades av Ludvig Swanström och har sitt säte i Stockholm. Bolaget tog i fjol in 9 miljoner dollar i en såddrunda med bland andra Emergence Capital och Y Combinator. Verktyget skriver inte avtal. Det granskar dokument och mejl i Word och Outlook innan de skickas till klienten och letar efter inkonsekvenser, formfel och regelbrister.
Arkivia började som ett AI-stöd för familjerätt och har tidigare tagit in drygt 12 miljoner kronor i finansiering.
Pressen på branschen ökar
Samfundet satsar samtidigt som AI ritar om de ekonomiska förutsättningarna för advokatbyråerna. Storbanker som Goldman Sachs, Morgan Stanley och Citi kräver nu lägre arvoden när AI snabbar upp rutinarbetet. Kraven börjar skrivas in i upphandlingarna.
Sektorn har också fått mycket kapital. Svenska Legora värderades i mars till drygt 50 miljarder kronor efter en kapitalrunda på över 5 miljarder.