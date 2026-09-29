Advokaten visste om budet i förväg – nu åtalas han och fem till

Ekobrottsmyndigheten (EBM) väcker åtal mot sex personer för grova insiderbrott. Brotten ska ha begåtts i samband med det nederländska läkemedelsbolaget Pharming Groups bud på det svenska forskningsbolaget Abliva, rapporterar Affärsvärlden.

Enligt EBM fick en av de åtalade tillgång till insiderinformation om det planerade budet genom sitt uppdrag som advokat och rådgivare åt en större aktieägare i Abliva. De övriga fem har ”på olika sätt” kopplingar till advokaten.

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Enligt Dagens industri arbetade advokaten på en större affärsjuridisk byrå och ska ha fört informationen vidare till andra.

”Målet är ett indiciemål, men min bedömning är att bevisningen är mycket stark”, säger Thomas Langrot, chefsåklagare vid EBM:s finansmarknadskammare, i ett pressmeddelande.

Mer än tredubblat över en natt

Pharming offentliggjorde budet den 15 december 2024. Erbjudandet på 0,45 kronor per aktie värderade Abliva till omkring 725 miljoner kronor. Det motsvarade en premie på 227 procent mot den senaste stängningskursen, enligt Biostock.

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Abliva utvecklar behandlingar mot mitokondriella sjukdomar. Läkemedelskandidaten KL1333 var då i fas II-studier. Bolagets tre största ägare, Hadean Ventures, Oslo Pensjonsforsikring och IP Group, kontrollerade tillsammans nästan hälften av aktierna och hade åtagit sig att acceptera budet. I februari 2025 kontrollerade Pharming omkring 92,7 procent av Abliva.

Premien var ovanligt hög. Den som köpte aktier före offentliggörandet kunde därför mer än tredubbla sina pengar över en natt.