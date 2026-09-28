Storbyråer säljer AI-innehav – förlagen tar över

Förra veckan meddelade Berlinbaserade Noxtua att bolaget tagit in drygt 100 miljoner euro, motsvarande ungefär 1,1 miljarder kronor, i en Series C-runda.

Nu står det klart att två av världens största advokatbyråer lämnade ägarsidan i samband med rundan. Det rapporterar brittiska Non-Billable.

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CMS var tidig investerare i Noxtua. Dentons gick in i bolagets Series B-runda på 80 miljoner euro förra året och var enligt Non-Billable med och utvecklade produkten. Ingen av byråerna uppger hur mycket de investerade eller vad de fått för sina andelar.

Byråerna förblir kunder

Båda byråerna ska enligt Noxtua fortsatt vara viktiga ankarkunder.

”Vi såg från början vår investering i Noxtua som strategisk och som något som till slut kunde leda till en exit. Nu tar vi det steget”, säger Markus Kaulartz, delägare på CMS i Tyskland, till Non-Billable.

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Han framhåller att CMS har fler Noxtua-användare än någon annan advokatbyrå i Tyskland. Dentons säger att byrån valde att sälja nu när bolagets ”inledande utvecklingsfas” är avslutad.

Byråerna var inte ensamma om att sälja. Även riskkapitalbolaget Global Brain, KDDI:s innovationsfond och investeraren Dominik Schiener kliver av, enligt The Legal Wire.