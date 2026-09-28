Advokatbyråerna Dentons och CMS har sålt sina andelar i det tyska legal tech-bolaget Noxtua. I stället tar ett 260 år gammalt juristförlag kontrollen.
Storbyråer säljer AI-innehav – förlagen tar över
Förra veckan meddelade Berlinbaserade Noxtua att bolaget tagit in drygt 100 miljoner euro, motsvarande ungefär 1,1 miljarder kronor, i en Series C-runda.
Nu står det klart att två av världens största advokatbyråer lämnade ägarsidan i samband med rundan. Det rapporterar brittiska Non-Billable.
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CMS var tidig investerare i Noxtua. Dentons gick in i bolagets Series B-runda på 80 miljoner euro förra året och var enligt Non-Billable med och utvecklade produkten. Ingen av byråerna uppger hur mycket de investerade eller vad de fått för sina andelar.
Byråerna förblir kunder
Båda byråerna ska enligt Noxtua fortsatt vara viktiga ankarkunder.
”Vi såg från början vår investering i Noxtua som strategisk och som något som till slut kunde leda till en exit. Nu tar vi det steget”, säger Markus Kaulartz, delägare på CMS i Tyskland, till Non-Billable.
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Han framhåller att CMS har fler Noxtua-användare än någon annan advokatbyrå i Tyskland. Dentons säger att byrån valde att sälja nu när bolagets ”inledande utvecklingsfas” är avslutad.
Byråerna var inte ensamma om att sälja. Även riskkapitalbolaget Global Brain, KDDI:s innovationsfond och investeraren Dominik Schiener kliver av, enligt The Legal Wire.
Förlagen tar kontrollen
Den nya majoritetsägaren är det tyska juristförlaget C.H. Beck, som redan var delägare. Enligt Noxtuas pressmeddelande är affären den största investeringen i förlagets drygt 260-åriga historia. Österrikiska förlaget MANZ går in som ny minoritetsägare.
Noxtua har utvecklat en egen språkmodell och profilerar sig som ett säkert europeiskt alternativ för byråer och bolag som vill ha kontroll över var deras data lagras. Bolaget bygger sina tjänster på juridiskt innehåll från förlag i bland annat Tyskland, Österrike, Schweiz och Sverige. Det har i dag mer än 30 000 användare och runt 100 anställda.
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”Kombinationen av högkvalitativ data och innovativ AI-teknik är receptet för framgång på en marknad i snabb förändring”, säger Klaus Weber, som sitter i C.H. Becks koncernledning, i pressmeddelandet.
Noxtua lanserades i Sverige för ungefär en månad sedan genom ett partnerskap med Blendow Group, som äger Dagens Juridik och även levererar innehåll till plattformen.
Hård konkurrens i sektorn
Noxtuas runda kommer mitt i en kapprustning inom juridisk AI. Amerikanska Harvey stängde nyligen en runda på 550 miljoner dollar till en värdering på 15,6 miljarder dollar. Svenska Legora värderades i mars till 5,55 miljarder dollar.
Investeringarna i legal tech-bolag fördubblades i fjol till sex miljarder dollar, samtidigt som det varnats för en bubbla i sektorn.
Noxtua satsar på en annan väg än Harvey och Legora: exklusiv tillgång till förlagens juridiska material, snarare än att konkurrera enbart med modeller och riskkapital.