HD: Därför slapp försäkringsbolaget betala för utbränd bil

En privatperson i Malmö fick sin personbil totalförstörd i en anlagd brand och begärde ersättning från försäkringsbolaget.

Att det rörde sig om ett försäkringsfall var ostridigt. Ändå vägrade bolaget betala, med argumentet att begäran skäligen kunde antas vara penningtvätt, och att en utbetalning därmed skulle kunna göra bolagets skadereglerare skyldiga till näringspenningtvätt.

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Bolaget åberopade aldrig att försäkringstagaren själv skulle ha framkallat branden. Bolaget uppgav att den avgränsningen gjordes av processekonomiska skäl.

Tingsrätten dömde ut 20 000 kronor. Hovrätten över Skåne och Blekinge ogillade käromålet, och på onsdagen fastställde Högsta domstolen hovrättens domslut. Tvistebeloppet i HD var 28 500 kronor efter självrisk. Rättegångskostnaden han nu ska ersätta bolaget med i HD blev 28 800 kronor plus ränta.

Klandervärt risktagande räcker

Till skillnad från penningtvättsbrott krävs inget bevis för att egendomen härrör från brott.

Det räcker att den som medverkar gör sig skyldig till ett klandervärt risktagande, att åtgärden vid en objektiv bedömning skäligen kan antas vara tagen i penningtvättssyfte. Gärningen är straffbar även om det senare visar sig att inget brott fanns i bakgrunden.

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HD lutar sig mot den allmänna principen att ingen är skyldig att utföra en handling som innebär att han eller hon begår ett brott. Uppsåtsprövningen tar sikte på den anställde hos bolaget och inte på försäkringstagaren.

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Omständigheterna beskrivs som besvärande. Mannen ville varken uppge köpeskillingen eller inledningsvis vem säljaren var, bilen betalades kontant, köpeavtalet saknade prisuppgift, han hade svag ekonomi och var föremål för utmätning vid förvärvet.

I nära anslutning till bilköpet dömdes han för penningtvättsbrott där bilhandel förekommit. Branden inträffade dagar efter att försäkringen tecknats, bilen stod på en plats där den inte brukade stå och var den enda som brann.

Att bolaget godtagit att försäkringsfall förelåg hindrade inte bolaget från att åberopa just brandomständigheterna, konstaterar HD.