Högsta domstolen slår fast att ett försäkringsbolag kan neka ersättning om utbetalningen riskerar att göra bolagets egna anställda skyldiga till näringspenningtvätt. Domen ger branschen ett verktyg som inte kräver att bolaget bevisar försäkringsbedrägeri, men bevisbördan ligger på bolaget.
HD: Därför slapp försäkringsbolaget betala för utbränd bil
En privatperson i Malmö fick sin personbil totalförstörd i en anlagd brand och begärde ersättning från försäkringsbolaget.
Att det rörde sig om ett försäkringsfall var ostridigt. Ändå vägrade bolaget betala, med argumentet att begäran skäligen kunde antas vara penningtvätt, och att en utbetalning därmed skulle kunna göra bolagets skadereglerare skyldiga till näringspenningtvätt.
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Bolaget åberopade aldrig att försäkringstagaren själv skulle ha framkallat branden. Bolaget uppgav att den avgränsningen gjordes av processekonomiska skäl.
Tingsrätten dömde ut 20 000 kronor. Hovrätten över Skåne och Blekinge ogillade käromålet, och på onsdagen fastställde Högsta domstolen hovrättens domslut. Tvistebeloppet i HD var 28 500 kronor efter självrisk. Rättegångskostnaden han nu ska ersätta bolaget med i HD blev 28 800 kronor plus ränta.
Klandervärt risktagande räcker
Till skillnad från penningtvättsbrott krävs inget bevis för att egendomen härrör från brott.
Det räcker att den som medverkar gör sig skyldig till ett klandervärt risktagande, att åtgärden vid en objektiv bedömning skäligen kan antas vara tagen i penningtvättssyfte. Gärningen är straffbar även om det senare visar sig att inget brott fanns i bakgrunden.
HD lutar sig mot den allmänna principen att ingen är skyldig att utföra en handling som innebär att han eller hon begår ett brott. Uppsåtsprövningen tar sikte på den anställde hos bolaget och inte på försäkringstagaren.
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Omständigheterna beskrivs som besvärande. Mannen ville varken uppge köpeskillingen eller inledningsvis vem säljaren var, bilen betalades kontant, köpeavtalet saknade prisuppgift, han hade svag ekonomi och var föremål för utmätning vid förvärvet.
I nära anslutning till bilköpet dömdes han för penningtvättsbrott där bilhandel förekommit. Branden inträffade dagar efter att försäkringen tecknats, bilen stod på en plats där den inte brukade stå och var den enda som brann.
Att bolaget godtagit att försäkringsfall förelåg hindrade inte bolaget från att åberopa just brandomständigheterna, konstaterar HD.
Bevisbördan ligger kvar hos bolaget
Samtidigt sätter domstolen ramar. Bevisbördan för de omständigheter som ger rätt att vägra betala ligger på försäkringsbolaget, och beviskravet är det vanliga i tvistemål, visat eller styrkt.
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Bolaget bör dessutom utreda saken och ta fram ett stabilt underlag innan det tar ställning.
Penningtvättsregelverket har skärpts stegvis för svenska företag, och rättspraxis kring klandervärt risktagande har prövats hårt i bland annat målet mot Södertäljeadvokaten.
Parallellt växer problemen med manipulerade skadeanmälningar på begagnade bilar, och konsumentsidan har redan reagerat på att bolag hittar vägar att slippa betala.