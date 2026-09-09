Värderingarna i juridisk AI stiger snabbare än intäkterna. Harvey tar in 550 miljoner dollar till 15,6 miljarder i värdering och prissätts därmed till runt 39 gånger årsintäkterna.
AI-bolaget som tar över advokatjobben värderas till 140 miljarder
Det amerikanska legaltech-bolaget Harvey har stängt en finansieringsrunda på 550 miljoner dollar till en värdering på 15,6 miljarder dollar, motsvarande drygt 140 miljarder kronor. Det rapporterar Bloomberg.
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Rundan leds gemensamt av Lightspeed Venture Partners och Diffusion, ett nystartat riskkapitalbolag grundat av Kris Fredrickson, tidigare Coatue-investerare och långvarig Harvey-finansiär. Sapphire Ventures och Whale Rock Capital Management går in som nya ägare vid sidan av befintliga investerare som Sequoia, a16z, GIC och Goldman Sachs Alternatives.
Fyrdubblad värdering på ett halvår
Harvey har därmed rest över 1,5 miljarder dollar totalt och är både det högst värderade och bäst finansierade bolaget i sektorn. I mars i år värderades bolaget till 11 miljarder dollar.
Sedan dess har de återkommande årsintäkterna passerat 400 miljoner dollar och kundbasen vuxit från 1 300 till över 3 000 organisationer, däribland byrån Latham & Watkins och Microsofts bolagsjuridiska avdelning.
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Kapitalet ska gå till att bygga egna, juridikanpassade modeller i stället för att enbart bygga ovanpå andras. Bolaget, som grundades 2022 av den tidigare processjuristen Winston Weinberg och Deepmind-forskaren Gabe Pereyra, har också köpt AI-säkerhetsbolaget Guardrails AI, det fjärde förvärvet i år.
Svenska byråer har en annan leverantörskarta
För svenska affärsjuridiska byråer är Harvey mest relevant för dem som gör storskaliga internationella transaktioner.
Bolaget saknas nämligen på den lista över fyra AI-leverantörer som Advokatsamfundet tecknade ramavtal med i februari efter en kvalitetsgranskning. De leverantörer som avtal tecknades med blev Blendow Lexnova, Legora, Juno och JP Infonet.
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Stockholmsbaserade Legora, grundat 2023 av Max Junestrand, är den tydligaste motparten. Bolaget värderades i mars till 5,55 miljarder dollar efter en runda på 550 miljoner dollar ledd av Accel, har passerat 100 miljoner dollar i årsintäkter och räknar White & Case, Linklaters och Bird & Bird bland kunderna. I augusti blev bolaget dessutom lanseringspartner när Google Cloud presenterade Gemini Enterprise for Legal.
Bakom leverantörskapplöpningen ligger en mer obekväm fråga för byråerna: vem som får behålla effektiviseringsvinsten.
Goldman Sachs, Morgan Stanley och Citi har redan börjat kräva lägre arvoden av sina juridiska rådgivare när tekniken kortar rutinarbetet. De 56 byråer som ingår i Affärsvärldens branschrapport ökade arvodesintäkterna med 5,3 procent under 2025, till drygt 16 miljarder kronor.