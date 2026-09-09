AI-bolaget som tar över advokatjobben värderas till 140 miljarder

Det amerikanska legaltech-bolaget Harvey har stängt en finansieringsrunda på 550 miljoner dollar till en värdering på 15,6 miljarder dollar, motsvarande drygt 140 miljarder kronor. Det rapporterar Bloomberg.

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Rundan leds gemensamt av Lightspeed Venture Partners och Diffusion, ett nystartat riskkapitalbolag grundat av Kris Fredrickson, tidigare Coatue-investerare och långvarig Harvey-finansiär. Sapphire Ventures och Whale Rock Capital Management går in som nya ägare vid sidan av befintliga investerare som Sequoia, a16z, GIC och Goldman Sachs Alternatives.

Fyrdubblad värdering på ett halvår

Harvey har därmed rest över 1,5 miljarder dollar totalt och är både det högst värderade och bäst finansierade bolaget i sektorn. I mars i år värderades bolaget till 11 miljarder dollar.

Sedan dess har de återkommande årsintäkterna passerat 400 miljoner dollar och kundbasen vuxit från 1 300 till över 3 000 organisationer, däribland byrån Latham & Watkins och Microsofts bolagsjuridiska avdelning.

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Kapitalet ska gå till att bygga egna, juridikanpassade modeller i stället för att enbart bygga ovanpå andras. Bolaget, som grundades 2022 av den tidigare processjuristen Winston Weinberg och Deepmind-forskaren Gabe Pereyra, har också köpt AI-säkerhetsbolaget Guardrails AI, det fjärde förvärvet i år.